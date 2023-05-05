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社會 社會焦點 保障人權

客運超車左彎右轉沒打燈！網怒：人命不值錢？　警最高開罰3600元

記者鄧木卿／台中報導

有網友4日po出一段影片，1輛豐原客運公車上班時間在市區左彎右轉，全都沒有開啟方向燈，相當危險，還好後方車輛緊急剎車才未釀意外，豐原警方表示，依據影片將依違反道路交通管理處罰條例第42條，不依規定使用燈光者，最高可處3600元以下罰鍰，並聯繫該公司加強對司機安全駕駛觀念。

▲▼豐原客運公車在鬧區超車沒有開燈，警方將開單告發，最高開罰3600元。（圖／民眾提供，下同）

▲▼豐原客運公車在鬧區超車沒有開燈，警方將開單告發，最高開罰3600元。（圖／民眾提供，下同）

▲▼豐原客運公車在鬧區超車沒有開燈，警方將開單告發，最高開罰3600元。（圖／民眾提供，下同）

有網友表示，昨天早上8點多，1輛豐原客運從中正路轉中山路，就一路不顧其他用路人的安全狂飆，甚至他在豐原警局那邊已按喇叭示意，卻還是任意變換內側車道，差點造成事故！還好他趕緊剎車避免事故發生，「豐原客運這幾年頻頻因為交通事故上新聞事件不少！卻還是不懂的對員工加強教育訓練！放任公司司機在道路上這樣開車？難道人命不值錢嗎？」

網友打去客運公司申訴，客服人員僅冷淡回覆「我們會調查，如果屬實會口頭告誡司機注意」，氣得他po出行車紀錄器，公諸於世。

豐原警方表示，有關客運公車變換車道未依規定使用方向燈及危險駕駛一事，將依據蒐證影片依違反道交條例第42條，不依規定使用燈光者，處1200元以上、3600元以下罰鍰。

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