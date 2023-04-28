獨／才爆司機被夾死！中鹿客運車速破百狂飆　虧損補貼恐少千萬

記者游瓊華／台中報導

台中市議員吳呈賢爆料，26日清晨6點45分左右，一輛滿載通學學子的中鹿客運在街頭上演極速狂飆，以時速破百速度，在10分鐘內飆速通過20多個停靠站，從神岡一路經大雅區、西屯區，中途還經過大雅警分局，車上學生全部嚇壞，沿途緊抓拉環、扶桿，所幸沒有人受傷。對此，台中市政府除火速開罰5000元外，也透露，中鹿客運這個月初才發生司機沒拉手剎車被活活夾死，現又傳出公車飆車，將影響其評鑑，近年度恐死被砍掉近千萬元的虧損補貼。

吳呈賢表示，台中市區客運525路公車由中鹿客運經營，從神岡區社口活動中心發車，終點站為台中刑務所演武場，途經曉明女中、台中二中、新民高中、台中科技大學等校，學生為該路線主要客群。

▲才爆司機被夾死！中鹿客運又傳街頭車速破百狂飆，近千萬補助恐飛了。（圖／市議員吳呈賢提供）



台中市議員吳呈賢接獲學生投訴，指525公車26日上午6時45分，在經貿路路上狂飆，司機不顧行車安全，油門踩到底，時速破百，嚇壞車上多名乘客。吳呈賢怒批，525路公車曾有多次脫班紀錄，又被投訴在市區道路超速，狂飆到上百公里，危險駕駛，罔顧人命，他要求交通局詳查，

台中市交通局表示，經請中鹿客運行車調閱記錄器卡紙，確認該車於6點55分在經貿路段時速94公里，除超速部分將依契約規定處罰至少5000元，此次違規行為也將納入年度公車評鑑，評鑑結果恐將影響該公司虧損補貼款。

▲市議員吳呈賢接獲學生投訴，中鹿客運在街頭上演失速公車。（圖／市議員吳呈賢提供）



據悉，中鹿客運去年評鑑甲等，曾獲得營運虧損補貼款9949萬元，但該公司風波不斷，去年底才被檢舉司機與外籍乘客發生糾紛，還將司機趕下車，今年四月又傳司機忘拉手剎車，結果被公車夾死案，現又傳出車速破百飆車事件，評等可能受到影響，若以補貼款總額相同、但評鑑結果降為乙等情況來看，補貼款會被打9折，意味著今年的補助可能少掉近千萬元。