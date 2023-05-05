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日本能登6.3地震「1人命危」！3房屋倒塌　救援畫面曝

▲▼日本能登6.3地震「釀1人命危」！至少3房屋倒塌　救援畫面曝。（圖／推特／@kurosagi1024）

▲石川縣一間房屋倒塌，疑似有人受困，消防人員已投入救援作業。（圖／推特／@kurosagi1024）

記者王佩翊／編譯

日本石川縣能登地區5日下午發生規模6.3地震，根據消防當局統計，目前至少造成3人受傷，其中一人從梯子上摔落，當場心肺功能停止。此外，也接獲至少3起建築物倒塌的通報，並有2人分別受困於倒塌建築物內。其中一棟珠洲市的房屋嚴重倒塌，大量消防人員已經前往現場，並試圖營救受困人員。

負責管轄石川縣珠洲市的奧能登廣域圈事務組合消防本部指出，目前已經接獲3起建築物倒塌的通報，其中2棟住宅分別有1人受困其中，而消防人員已經前往現場投入搜救作業。

另一方面，目前已經有3人因為此次地震受傷，其中一人從梯子跌落，傷勢嚴重，心肺功能停止。

 

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