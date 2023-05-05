日本能登6.3地震「1人命危」！3房屋倒塌　救援畫面曝

▲石川縣一間房屋倒塌，疑似有人受困，消防人員已投入救援作業。（圖／推特／@kurosagi1024）
記者王佩翊／編譯
日本石川縣能登地區5日下午發生規模6.3地震，根據消防當局統計，目前至少造成3人受傷，其中一人從梯子上摔落，當場心肺功能停止。此外，也接獲至少3起建築物倒塌的通報，並有2人分別受困於倒塌建築物內。其中一棟珠洲市的房屋嚴重倒塌，大量消防人員已經前往現場，並試圖營救受困人員。
負責管轄石川縣珠洲市的奧能登廣域圈事務組合消防本部指出，目前已經接獲3起建築物倒塌的通報，其中2棟住宅分別有1人受困其中，而消防人員已經前往現場投入搜救作業。
另一方面，目前已經有3人因為此次地震受傷，其中一人從梯子跌落，傷勢嚴重，心肺功能停止。
珠洲住みですが擦り傷程度で無事です。— Rii (@Ri__0314) May 5, 2023
真後ろのお家は倒壊して中にわんちゃん閉じ込められてるみたい
本当に立っていられないくらいに酷かった。
まだ余震は続いてます#震度6強 pic.twitter.com/elQ9NMq63n
他の方の提供された倒壊前の石川県珠洲市の家屋の画像と比較すると、ガラス窓と民家前の小さな樹木の位置がかなり右方向にずれています。樹木はすぐにはずれませんからこれは家屋が正面に向かって左方向に倒壊したものと考えられます。フェイクニュースではないと考えられます。#震度6強 pic.twitter.com/dY6NbGcmm3— クロサギ (@kurosagi1024) May 5, 2023
【現場の様子】#震度6強 #地震被害 石川県珠洲市三崎町や蛸島町など神社の鳥居が倒壊5/5 #地震 #石川 #珠洲市 : 事件事故・災害速報ニュース https://t.co/AG36b1OzJG #NHK #地震速報 pic.twitter.com/cmkF8vpcbH— 災害火災画像速報ニュース2 (@Gt8VUlzRG7buafO) May 5, 2023
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