快訊／日本北陸規模6.3地震！　金澤感受「劇烈搖晃」

▲日本北陸地區地震，最大震度6強。（圖／翻攝自日本氣象廳，下同）
記者王佩翊／編譯
日本石川縣能登地區於當地時間5日下午2時42分（台灣時間5日下午1時42分）發生地震，目前觀測到的最大震度為6強，震源深度10公里，氣象廳初步推測規模為6.3。而同一地區下午2時47分、51分、53分也發生地震，在11分鐘內連4震。
根據日本氣象廳，此次地震震央位於石川縣能登地區（北緯37.5度、東經137.3度），震源深度10公里，規模6.3。受到本次地震影響，日本沿岸部分海面可能出現晃動，但無須擔心。
除了石川縣能登地區觀測到最大震度6強，其次則是石川縣加賀、新瀉縣上越、新瀉縣中越、新瀉縣佐渡、富山縣東部、富山縣西部以及福井縣嶺北的震度4。
另一方面，推特網友指出，金澤車站感受到劇烈搖晃。
やばい 金沢駅 地震でかい pic.twitter.com/0bXRqf8iaZ— ْ (@waxaxa132) May 5, 2023
能登半島の見附島。地震で崩れた(°_°) pic.twitter.com/xv9XMZxFL7— Takuya Kojima (@taku_kojima) May 5, 2023
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