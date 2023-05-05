快訊／日本北陸規模6.3地震！　金澤感受「劇烈搖晃」

南韓駐美大使趙賢東表示，《華盛頓宣言》其實是美韓共同防禦條約的升級版，雙方同意成立「核磋商小組」（NCG），不僅反映出南韓在國防安全上的現實環境，更對北韓（朝鮮）形成強大的核威懾。他也強調，韓中兩國互為重要經貿夥伴的事實並沒改變，且韓中雙方政府高層很快將有接觸的機會。