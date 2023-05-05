來自1941年的畢業證書！蘇澳鎮公所尋找「林玉魁」　盼能物歸原主

▲▼蘇澳鎮長李明哲要大家協尋留下一份1941年畢業證書在鎮公所的主人林玉魁。（圖／蘇澳鎮公所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「嗨！林玉魁，我們正在找您（或您的後輩）」！日前，蘇澳鎮公所整理舊檔案，發現一張保存完整、日期昭和16年（1941）的蘇澳公學校高等科畢業證書，鎮公所一度透過民政、學校等系統找畢業證書主人林玉魁或家屬，因年代久遠，訊息少，因此透過臉書發布發出尋人啟事，希望林玉魁或家屬能與鎮公所接洽。

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蘇澳鎮公所說，人事室日前整理舊檔案時，發現這一張是「林玉魁」（大正14年、1925年出生），1941年畢業於蘇澳公學校高等科的畢業證書。而從畢業證書可知「林玉魁」應有98歲，畢業時是16歲，證書至今已有82年之久。因這是一份珍貴的檔案，對「林玉魁」及家屬也特別有意義；鎮公所要物歸原主，一度透過社會課每年重陽禮金發放資料查尋，但無「林玉魁」的資料，推斷可能已搬離蘇澳鎮。

另，鎮公所也請前身是蘇澳公學校的蘇澳國小協助查詢，但校史未發現「林玉魁」；鎮公所再透過中研院台灣史研究所的「台灣總督府職員錄系統」，查到「林玉魁」畢業後，可能到台北州馬賽國民學校（現今馬賽國小）擔任助教。

鎮公所表示，「林玉魁」那個年代能讀公學校的人是相當少，林畢業時年紀為16歲，畢業隔年即赴台北州馬賽國小任職（1942-1944年擔任助教），林教過的學生，現在也有80、90歲了。