失聯移工躲出租套房！見警上門四處逃竄　警怒逮6男1女

▲雲林西螺失聯移工躲出租套房，警破門逮人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、陳韻如／雲林報導

雲林西螺分局日前接獲情資，有一群失聯移工聚集在二崙鄉大同村某出租套房，警方隨即前往清查，並查獲1名越南籍通緝犯(男)及6名失聯移工，全數依法逮捕歸案，並移送移民署雲林縣專勤隊。

由於近日有多起私行拘禁，以及詐欺機房案件，警方不敢大意，而西螺分局為了止犯罪集團擴張，強力執行「清源專案2.0工作計畫」，針對轄內可能潛藏之高風險犯罪處所如製毒、製槍、汽機車解體工廠，詐欺、賭博機房及私行拘禁帳戶開戶人處所等7大類場所詳細清查。

另外，西螺分局日前也接獲情資，有失聯移工聚集於二崙鄉大同村某出租套房，遂立即循線布建，規劃前往該出租套房清查，並於3日傍晚順利查獲1名越南籍通緝犯(男)及6名失聯移工，全數依法逮捕歸案並移送移民署雲林縣專勤隊。

西螺分局長曾冠螢表示，為落實警政署推動「清源專案2.0」及「社區警政再出發」兩大重點目標，運用轄區治理理念，親近鄰里掌握轄區特性，布建友善通報網；警方將持續主動發掘並清除犯罪根源，並強化警民互動建構夥伴關係，以展現淨化治安及犯罪偵防之決心，確保社會安寧，守護居民安全。