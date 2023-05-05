企鵝妹不忍了！被要求合照「2狀況勿打擾」　翻白眼：以為是常識

▲企鵝妹在享用午餐時，有粉絲上前要求合照。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）

記者施怡妏／綜合報導

南韓知名實況主「企鵝妹」徒步環台，路途若遇粉絲要求合照，都會一口答應，展現親和力，今（5）日她到土城日月光廣場享用午餐，期間被許多粉絲認出，並要求合照，企鵝妹雖然手拿餐點，但仍熱情與粉絲合照，回座後忍不住抱怨，當別人在用餐或是哭的時候，以為不去拍照打擾，是基本常識。

企鵝妹今日中午走到新北市土城區，在日月光廣場享用燒肉午餐，在自助吧夾菜時，許多粉絲上前要求合照，雖然她手上拿著食物，但仍大方點頭接受合照，回到座位後，她小小抱怨了一下，「我以為吃飯跟哭的時候不拍照是常識，但感覺有些人沒有這種常識」，希望大家可以尊重她的個人時間。

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▲企鵝妹表示，以為吃飯或是在哭時，不打擾是一件常識。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）

有網友將該片段內容貼在PTT上，掀起討論，「吃飯不搞事真的是常識啊」、「等吃完再拍是有多困難」、「難怪藝人都會請保鑣」、「這已經不是常識了，是道德」、「她吃東西很快，等她吃完再拍不行喔」、「不尊重人家用餐真的很糟糕」、「路邊休息吃個東西時來拍照就算了，沒有要消費進來拍照給店家造成麻煩」、「哪天就跟進廁所拍照了」、「在吃飯或哭去打擾真的沒水準，不管誰都一樣」。

事實上，企鵝妹3日走在台北市街頭，一名穿著橘色衣服的男子，跟著她長達18分鐘，不僅要她唱生日快樂歌，還強調要念出自己的名字「阿旺」，後來被網友揶揄是馬戲團的猴子，委屈落下眼淚，拭淚的同時，有路人上前要求合照，雖然眼眶泛淚，企鵝妹仍擠出甜美笑容，大方與粉絲合照。