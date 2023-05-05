「路霸水果攤」2個月被檢舉17次　台中警強力清除...攤商激動推警

記者白珈陽／台中報導

網路社群昨（4）日傳出一段影片，台中市沙鹿區1家水果攤販遭警方開單舉發，路旁攤位的水果通通被清運車載走，且老闆女兒更被員警上銬帶回，影片被PO網後引發網友兩面評論，有人質疑警方執法過當，也有人說「支持警察做對的事」。轄區清水警分局今天強調，該水果攤商2個月來已被檢舉17次，經多次勸導未果，警方才依法辦理；至於許女被上銬一事，為攤位遭開單之後，許女動手推擠員警，涉嫌妨害公務，才將她帶回依法偵辦。

▲沙鹿區大同街一家水果攤位遭民眾檢舉，被警方依法開單。（圖／民眾提供）

有網友在臉書社團「沙鹿之美」PO出約9分多鐘的影片，內容是台中警方對沙鹿區大同街1家水果攤販進行取締，後將擺置在路邊的水果攤位清除載走，網友說，「在現場看，老闆依然虛心接受，讓執法單位用最公平公正的執法方式處理，我路人甲、只是老闆的客人，但是只是希望日後執法單位、能一視同仁、勿差別對待」，似乎該為該攤販遭警方不公平對待。

▲許男攤位占用道路。（圖／民眾提供）

但也有人表示「開單就開單，沒收百姓的東西幹嘛，又不是違禁品。傻眼」、「大事不刁難，小小生意人，犯人去抄抄啦」，也有人說，「支持警察啦 」、「路是大家的」、「是不是同業眼紅啊？」另外，網路也流傳一段影片，疑似攤位老闆的女兒，遭到警方上銬帶回，民眾質疑警方是否執法過當？

▲許女動手推執員警，遭上銬帶走。（圖／民眾提供）

清水警分局表示，許姓男子長期占用道路擺設水果妨礙交通，警方3月至今接獲17次報案檢舉，經多次勸導，舉發4件，但許男依舊堆置妨礙交通之物。

警方指出，昨日下午4時許再發現許男在道路堆放、置放、拋擲妨礙交通的物品，立即上前勸導；至5時許，許男依舊沒改善，隨即依道交條例依法開單舉發。

至於水果攤遭清運車清除，警方說，因許男屢勸不聽，遂依廢棄物清理法將其清除；許男女兒部分，因在警方清除占用道路的水果攤位之後，許女徒手推執員警，警方現場即依妨害公務現行犯，將她帶回所內，並依法移請台中地檢署偵辦。

而該攤位是否遭針對？警方說，該市集營業時間約是從上午8時至下午3時，但許男至下午5時許仍未收攤，遭到民眾檢舉，警方是依法行事，絕對不是故意針對該攤商。