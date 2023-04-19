銀行裡閒逛被盤查「包搜出這東西」　拒捕猛踹正妹警「胸口中招」

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局警員在18日上午10時許，接獲民眾報案稱桂林路上的銀行內有不明人士形跡可疑，警員上前盤查，要求男子出示證件，但是男子卻僅將包包交給警員，警員在尋找證件時，意外發現裡面有毒品注射針頭，且還有毒品反應，警員要上銬逮人時，男子卻以腳猛踹超正女警花。

警方調查，30歲的顧姓男子，在18日上午10時許，於北市萬華區桂林路上的一家銀行內徘徊，行員、民眾見狀後立刻報警處理，警員到場後要求顧姓男子出示證件，並表示要幫顧姓男子聯繫救護車送往醫院。

▲他在銀行逗留徘徊，拿包包給警員找證件，竟發現2支毒品針筒。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，當時顧姓男子並沒有自行拿出證件，直接將包包交給警員，最後經過顧姓男子同意之後，警員打開包包翻找證件，但是卻發現裡面竟然有2支毒品注射針筒，經化驗後確實有安非他命毒品反應。

▲男子在銀行徘徊被行員、路人報警，警員到場搜出毒針筒，男子竟反抗拒捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

顧姓男子發現針筒被發現，竟然不配合警員逮捕，直接轉身反抗企圖逃脫，用腳猛踹1名女警，造成警員手腳、身體多處擦挫傷，警員合力將人逮捕後送回派出所，訊後依照毒品、妨害公務以及傷害罪嫌送辦。

被踹的顏姓女警擁有超高顏值，警員們都拱其為「龍山所第一正」，目前年僅23歲，大學畢業後，考進107期特考班，2020年畢業，就服務於萬華分局龍山派出所3年之久，平常熱心服務，這次被踹造成胸口、手腳受傷，也將驗傷提告。

▲萬華正妹女警（右1）逮捕嫌犯，慘被踹傷胸口、手腳。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，現場除了顏姓女警之外，另外還有1名陳姓男警也遭波及，陳姓男警傷勢則是左手腕挫傷，有輕微骨折狀況，也在事後前往醫院包紮治療。