保時捷男拒攔查加速逃險撞路人！滿身酒味辯沒喝...驗血結果糗大

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局警員日前巡邏時，發現1台價值4百多萬的保時捷凱燕休旅車，從巷弄出來右轉未打向燈，且車身搖晃，警員上前盤查時，駕駛拒絕停車受檢，並且在小巷內加速逃逸，險些撞上路人才停下，警員上前立刻破窗，將酒駕想逃的駕駛逮捕到案。

警方調查，46歲的施姓男子，13日凌晨1時許駕駛自小客車行經北市中山區長安東路一段時，被警員發現右轉沒有打方向燈，且整台車身不斷左右晃動，警員見狀立刻上前針對施姓駕駛進行盤查。

▲警員攔查4百多萬的凱燕休旅車拒絕配合，還加速逃逸險些撞上路人。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

警員靠近示意要施姓駕駛停車接受檢查時，施姓男子非但不配合，甚至還加速逃逸，最後在小巷弄內險些撞上路人才停下，警員立刻上前破窗，施男只能下車配合檢查。

警員破窗時就聞到濃厚酒味，但施男下車後堅決不願意接受酒測，警方依照妨害公務罪嫌將施男帶回派出所，再向檢察官報告狀況，經檢察官同意後送往醫院強制抽血。

施男酒測值達0.49，但他堅決否認有酒駕情形，警方則依照妨害公務、公共危險罪嫌將他送辦。

施男駕駛的保時捷凱燕為近2年的新款車型，價格從348萬至738萬不等，依照性能不同有所區別，且車上的任何配件，包括輪框、計時套件都需要另外選配。

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