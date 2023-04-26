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社會 社會焦點 保障人權

女友發酒瘋被逮　富少護花遭過肩摔骨折…員警遭起訴！

▲▼喝醉,酒醉,撿屍。（圖／pakutaso）

▲富少女友酒醉在路邊與uber駕駛發生爭執，引來警員上前盤查。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

洪姓富少和陳姓女友去年到KTV歡唱後叫車要回家，但因陳女喝太醉，大聲嚷嚷和司機起爭執，附近執行勤務的警員前往盤查時，陳女仍不斷呼叫罵髒話，警方準備以公然侮辱現行犯逮捕陳女，洪男想上前排解，卻遭李姓員警過肩摔，導致左腳掌骨折，台北地檢署調查後，認為陳女和洪男並無妨害公務犯意與行為，處分不起訴，另依過失傷害罪嫌起訴李警。

這起警民衝突發生在2022年2月20日凌晨3點多，洪男與陳女在台北市忠孝東路四段的錢櫃KTV前叫了1輛UBER準備搭乘時，陳女不斷大小聲，葉姓女駕駛希望陳女能「稍微控制一下」，沒想到引爆陳女酒氣，嗆葉女「要不然你下來」，雙方激烈爭執的同時，剛好台北市警大安分局在執行「守望_SOGO錢櫃防治滋事537」巡邏勤務，3名警員上前對當事人進行盤查。

由於當時正值疫情期間，警員看陳女口罩拉到下巴，先是提醒陳女戴好口罩，陳女邊拉起口罩邊開罵「我戴口罩，你他媽的戴三小」、「吃屎啦！幹」，警員接著詢問葉姓女駕駛原委，經葉女口頭提出妨害名譽告訴後，警員準備將陳女帶回派出所，過程中，一起歡唱的幾名女性友人不斷在一旁勸和。

過肩摔示意照。(圖／翻拍自YpuTube)

▲富少遭警員過肩摔示意照。(示意圖／翻拍自YouTube)

洪姓富少聽到女友要被逮捕，一頭霧水，拿起手機蒐證並詢問警員，自己女友做了什麼事情，警員一直要洪男「不要再影響勤務，後退」，沒想到此時女友自己走向李姓警員，並碰觸到李姓警員，洪男擔心出事，趕緊上前稱「警察叔叔」，並攬住女友的脖子往後退，拉開女友與警員距離，警員要求洪男「不要再影響我們執行勤務」。

洪男一度雙手放開舉在胸前，但看到警員要對女友有進一步動作時，再次出手攬住女友脖子拉開，此時警察解釋，因為駕駛已經要提告公然侮辱，所以要以現行犯逮捕陳女，洪男希望以男朋友、家屬身分跟著去派出所，但遭警員拒絕後，洪男小小聲地臭罵「我，幹你娘，你們真的是…」，李姓警員一聽到，衝過去給洪男一個過肩摔，洪男當場左腳掌骨折。

▲▼ 錢櫃 。（圖／記者林裕豐攝）

▲事件發生時，警員正在台北市忠孝東路四段的錢櫃SOGO店執行勤務。（示意圖／資料照）

事後洪男和陳姓女友被依妨害公務、毀損密錄器等罪移送，洪則反告李姓警員妨害自由、過失傷害。陳女辯稱當天「我太醉了，不記得當時有沒有罵警察髒話，如果有罵的話也不是有意的，應該只是喝酒醉生氣」，陳女並稱到警局後有向駕駛道歉，駕駛原諒不提告。

洪男則稱自己沒有攻擊警員，也沒有主動碰警員的身體，但是警員一直往他身上靠，他只是站在原地，後來警察叫他自己走去派出所，他才會低下頭喃喃自語三字經抱怨，沒有要罵警員的意思，密錄器壞掉也跟他無關。

檢察官勘驗3名警察的密錄器，認為陳女經提醒後有確實把口罩戴好，口出惡言應該是酒醉後一時氣憤所為，至於辱罵「吃屎啦」，應該是針對正在向警方說明事發經過的葉姓女駕駛，並非在罵警員。而洪男罵三字經的聲音極細微，3具密錄器僅1具錄到，可見也無公然羞辱警員的犯意，至於李姓警員的密錄器則是在洪男被放倒的過程中掉落地上，也不構成毀損罪，因此將洪男與陳女都處分不起訴。

另一方面，根據《警察職權行使法》，「瘋狂或酒醉，非管束不能救護其生命、身體之危險，或預防他人生命、身體之危險」時，得施以保護管束，雖然不能苛責警員在衝突當下判斷要精準，但李姓警員誤認洪男的言行已經構成保護管束條件，施以強制力壓制洪男，雖可以構成阻卻妨害自由違法事由，但害洪男受傷的部分，仍觸犯過失傷害罪嫌，因此依法起訴。

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