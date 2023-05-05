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「2023中國信託女子公開賽」開打　5月11日起三天東方球場免費入場

▲2021中國信託邀請賽吳佳晏較勁后座。（圖／中國信託銀行提供）

▲中信邀請賽吳佳晏，目標拼冠軍榮耀。

圖、文／中國信託商業銀行提供

年度大型女子高爾夫賽事「2023中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」下週登場！本賽事為日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）首度於海外舉辦日次巡與台巡共同認證賽事，5月11日至13日一連三天在桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部開打，總獎金達日幣3,000萬元，共108位女子高球好手齊聚角逐后冠。三天賽事期間開放民眾免費入場為選手加油，觀賽民眾有機會抽電動機車、65吋液晶電視等多項好禮。

「2023中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」是繼2014年中國信託促成兩岸共同認證後第二場共證賽事，吸引臺灣、日本、泰國女將同場較量，中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）包括安禾佑、彭婕、吳佳晏、丁子云、劉芃珊與小暮千広，以及近期表現不俗、2022年台巡賽獎金后座張雅淳等高球女將，將與篠崎愛在內的日次巡賞金排行榜優秀選手一較高下。曾於「2021年中國信託邀請賽」封后的吳佳晏，甫於今（2023）年加入中國信託女子高爾夫之星亦將出賽，她表示相當興奮，會盡全力把后冠留在臺灣。

5月13日決賽當天將抽出價值新臺幣10萬元的電動機車、65吋液晶電視、住宿券及百貨禮券等多項好禮。為方便民眾觀賽，特別在桃園捷運A7體育大學站1號出口安排接駁專車往返，歡迎民眾踴躍進場看球為臺灣選手加油。此外，5月12日、13日兩天賽事同步於中華電信MOD博斯高球2台轉播、「中國信託女子公開賽」臉書粉絲專頁和「CTBC BROTHERS中信兄弟官方頻道」YouTube網路直播，讓球迷零時差觀賞臺、日共證的女子高球盛事。

本賽事亦獲企業夥伴共襄盛舉，包含中華航空提供「一桿進洞獎」，可獲得「臺北─布拉格商務艙來回機票」一張，鼓勵選手追求卓越；另有中華電信、竹城建設、台灣數位光訊科技、台灣三井不動產、台灣大和開發實業、日商大和房屋工業、日商西武王子大飯店管理顧問公司、亞果遊艇、建大工業、佳世達科技、圓山大飯店、樂軒和牛專門店、bgreen運動家具、DECEMBERMAY、JCB國際組織、Lexus、Mastercard萬事達卡、VESSEL Taiwan中呈實業、YAMAHA台灣山葉機車（依筆畫排列）等逾20家企業贊助賽事，攜手推動臺灣高爾夫運動發展。

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