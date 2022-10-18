中共二十大報告透露「共富」政策新走向　首提「規範財富累積」

▲共同富裕是中共執政下一個百年目標之一。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中共二十大16日舉行，中央總書記習近平在報告中提到「共同富裕」政策的新走向，包括規範收入分配秩序，規範財富積累機制，保護合法收入，調節過高收入及取締非法收入等。其中，首次提到規範財富積累機制，主要針對縮小貧富差距，進而達成財富分配公平。

▲中共中央總書記習近平在二十大開幕式上報告。（圖／路透）

《中新網》報導，中共二十大報告在完善分配制度方面提出一些新表述，引發海內外關注。中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化，而分配制度是促進共同富裕的基礎性制度。

對於二十大報告中首次提出的「規範財富積累機制」，浙江大學共享與發展研究院院長李實認為，當前財富積累速度很快，但財富差距在擴大，在推動共同富裕的背景下，就需要規範財富積累機制，增強財富分配公平性，縮小財富分配差距，「防止出現富者累巨萬，而貧者食糟糠的現象。」

▲大陸農村收成馬鈴薯。（圖／CFP）

大陸國務院發展研究中心公共管理與人力資源研究所研究室主任馮文猛表示，如何讓財富來源更加規範，仍需要做不少工作，「一些企業的股權配置存在任意性比較大的問題，有的企業是通過壟斷獲得暴利，然後將財富在少數人手裡進行比較任意地分配，還有將個人財富轉化成公司資產進行隱匿的情況。財富的源頭積累、分配、代際傳承方面都需要相應的制度安排。」

南方科技大學副校長金李強調，在毫不動搖地堅持保護合法私有財產的前提下，也要適當約束規範高收入群體過快的財富增長速度，促進社會更加長期可持續發展。

