　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中共二十大報告透露「共富」政策新走向　首提「規範財富累積」

▲共富,農村,工廠。（圖／CFP）

▲共同富裕是中共執政下一個百年目標之一。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中共二十大16日舉行，中央總書記習近平在報告中提到「共同富裕」政策的新走向，包括規範收入分配秩序，規範財富積累機制，保護合法收入，調節過高收入及取締非法收入等。其中，首次提到規範財富積累機制，主要針對縮小貧富差距，進而達成財富分配公平。

▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中共中央總書記習近平在二十大開幕式上報告。（圖／路透）

《中新網》報導，中共二十大報告在完善分配制度方面提出一些新表述，引發海內外關注。中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化，而分配制度是促進共同富裕的基礎性制度。

對於二十大報告中首次提出的「規範財富積累機制」，浙江大學共享與發展研究院院長李實認為，當前財富積累速度很快，但財富差距在擴大，在推動共同富裕的背景下，就需要規範財富積累機制，增強財富分配公平性，縮小財富分配差距，「防止出現富者累巨萬，而貧者食糟糠的現象。」

▲共富,農村,工廠。（圖／CFP）

▲大陸農村收成馬鈴薯。（圖／CFP）

大陸國務院發展研究中心公共管理與人力資源研究所研究室主任馮文猛表示，如何讓財富來源更加規範，仍需要做不少工作，「一些企業的股權配置存在任意性比較大的問題，有的企業是通過壟斷獲得暴利，然後將財富在少數人手裡進行比較任意地分配，還有將個人財富轉化成公司資產進行隱匿的情況。財富的源頭積累、分配、代際傳承方面都需要相應的制度安排。」

南方科技大學副校長金李強調，在毫不動搖地堅持保護合法私有財產的前提下，也要適當約束規範高收入群體過快的財富增長速度，促進社會更加長期可持續發展。
 

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
「Model B休旅」規格曝光！　郭台銘親開車登場
《棒棒堂》男星爆婚變！　妻2度流產
黃義交殞命！周玉蔻臉書被灌爆　她突聊到死與生
快訊／陳時中座車闖紅燈！　競辦：會依法繳罰單
快訊／熊好券來了！今下午開放登記　最高可拿2000元
吉普車翻落河真相曝！　14車強闖國家公園
國三兒借女路人1000元　等半小時失望了！媽1招讚爆
3大新變異株入侵！　BF.7症狀曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

7歲妹逛UNIQLO驚見「自己的複製人」！媽都分不清嚇歪：不可思議

中共二十大報告透露「共富」政策新走向　首提「規範財富累積」

正史上的甄嬛長這樣！身穿后服超霸氣　康熙一見就嘆「有福之人」

二十大「台灣省籍代表」合照曝光！盧麗安站C位　集體籲祖國統一

北方進入供暖期「憂重演四川缺電」　陸能源局：做好五大工作

腐敗最容易顛覆政權！　習10年打貪腐政績：20.7萬名高官落馬

捕獲「濃密毛髮」蚊子發文求解　網友妙回：這是元老，休得無禮

曾預告鄭州將靜默！1市民被拘留10天　網嘆「打臉真快」

鄭州突宣布「生產經營活動」暫停！　全市居民「非必要不外出」

鄭州怎麼了？網傳「人被拉走、小區封控」　官方通告防疫升級

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

直擊百齡橋下泡水車慘況！重機倒、車全爛泥死魚躺地

百齡橋下50台↑車泡水罵翻　網曬有通知鐵證：不移怪誰

7歲妹逛UNIQLO驚見「自己的複製人」！媽都分不清嚇歪：不可思議

中共二十大報告透露「共富」政策新走向　首提「規範財富累積」

正史上的甄嬛長這樣！身穿后服超霸氣　康熙一見就嘆「有福之人」

二十大「台灣省籍代表」合照曝光！盧麗安站C位　集體籲祖國統一

北方進入供暖期「憂重演四川缺電」　陸能源局：做好五大工作

腐敗最容易顛覆政權！　習10年打貪腐政績：20.7萬名高官落馬

捕獲「濃密毛髮」蚊子發文求解　網友妙回：這是元老，休得無禮

曾預告鄭州將靜默！1市民被拘留10天　網嘆「打臉真快」

鄭州突宣布「生產經營活動」暫停！　全市居民「非必要不外出」

鄭州怎麼了？網傳「人被拉走、小區封控」　官方通告防疫升級

六都參選人最新民調　侯友宜穩坐藍營冠軍、民進黨最慘是他只拿4.4%

甲、乙、丙式車險會賠泡水車？業者：附加投保「它」可賠數十萬

婦團揭性私密影像修法破口　高嘉瑜：受害者恐懼隨時「被威脅」

南美館「3尊殭屍罰站114天」嚇到回家了　網笑曝1體驗：說嘴一輩子

全國首創消防形象影片　南消「先鋒救援」預告片登場

滿州外海惡浪瞬間達11級　帆船故障2人驚魂！海巡急救援

「鴻海Model B休旅」規格曝光！有望比TOYOTA電動車便宜近60萬

鹿港休旅離奇撞停路邊車翻覆　後方騎士直擊「神迴轉」閃離

高雄正妹議員參選人沒擦防曬　站7小時拜票曬成「焦糖姐姐」

長新冠到底有多長？　研究曝：62％患者「染疫後1年半」還有症狀

少年「勾勾纏」害她被罵　學姐撂6人動私刑！「超胸妹」猛踹下體

大陸熱門新聞

20大台籍代表合照曝！盧麗安站C位

捕獲「濃密毛髮」蚊子發文求解 網友妙回：這是元老，休得無禮

歷史上甄嬛長這樣！康熙嘆有福之人

長髮正妹流浪街頭2個月！　辛酸經歷曝光

鄭州突宣布生產經營暫停　居民非必要不外出

2歲女兒發燒！媽幫貼藥膏隔天現2怪蟲

烏俄戰爭升級？陸外交部發「烏克蘭撤僑」通知

工人開怪手挖到一塊顏色異常「岩石」 竟是3枚白堊紀恐龍蛋

「哄睡師」成職業月薪高達8萬

習十年打貪腐政績：20.7萬名高官落馬

7歲妹逛UNIQLO與自己相遇！ 媽都分不清嚇歪

香港民政署女主任　激戰男友性愛片外流

中共二十大報告透露「共富」政策新走向 首提「規範財富累積」

鄭州怎麼了？網傳人被拉走、小區封控

更多熱門

相關新聞

世展會台南籃球隊開訓！

世展會台南籃球隊開訓！

為協助熱愛籃球的弱勢青少年朝夢想前進，台灣世界展望會啟動「籃海計畫」組建籃球隊，引進專業訓練資源「EMPOWER引爆運動訓練」、結合在地資源，打造青少年共學成長團體，讓青少年提升球技之餘，在課業、人格發展、團隊合作等方面能持續進步，20位籃球員期待未來能夠一起在球場上砥礪精進。

阿公捂水教育孫女　媽反應笑翻網

阿公捂水教育孫女　媽反應笑翻網

「哪些兼職缺人又好賺」？網曝1行業被低估

「哪些兼職缺人又好賺」？網曝1行業被低估

老公換3台車「信貸500萬綠一片」股票慘套牢！妻求存錢

老公換3台車「信貸500萬綠一片」股票慘套牢！妻求存錢

毛孩愛追機車　主人1神招讓牠怕爆

毛孩愛追機車　主人1神招讓牠怕爆

關鍵字：

共富教育分配劫富濟貧共同富裕財富累積收入

讀者迴響

熱門新聞

好市多被搶親！250萬「國泰世華卡友」哭哭

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

34歲女星證實罹癌　呆站醫院門口哭了

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

孫安佐爆交新女友「是13萬超兇直播主」！G級上圍辣爆

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

「WHY AND 1/2」明年結束營業

劉雨柔首鬆口離婚主因！　

「IKEA用3年就分解」他改換系統櫃震驚了　網逆風挺

劉寶傑震怒飆罵柯文哲：你下台吧！

快訊／簡廷芮生了！「產後超仙模樣」曝光

黃義交墜樓！　友人推測「可能原因」：沒想到這麼極端

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面