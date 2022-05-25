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社會 社會焦點 保障人權

領180萬怕警識破　車手大聲回：我做直播精品…金流帳戶露餡

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區中信銀行行員報案，指稱一名年輕男子拿著金流不明的存簿，要提領180多萬現金，希望警方到場協助調查；警方到場時，男子故作鎮定「我做直播精品，錢是家人匯的」，經查根本扯謊，隨後更逮捕開車接應同夥，訊後依詐欺罪移送偵辦，並將追查背後詐騙集團。

▲▼車手林男大聲回話故作鎮定，警員向行員確認金流來源，警方攔截接應的車手 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲車手林男到中信銀行領款遭行員識破 。（圖／記者陳以昇翻攝）

19日下午1時許，25歲林姓男子到淡水區中信銀行臨櫃要提領180多萬元，行員進行比對，發現存簿並非他本人，匯款入帳的帳戶金流也相當異常，暗地報警請求協助；警方到場後，林男面對詢問，大聲地回話要故作鎮定，「我做直播精品，錢是家人匯的」，卻又無法舉出匯款證明。

▼警員向行員確認金流來源 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼車手林男大聲回話故作鎮定，警員向行員確認金流來源，警方攔截接應的車手 。（圖／記者陳以昇翻攝）

經警方查證比對匯款帳戶，疑為被害人匯款資料，可能尚未察覺遭詐騙，帳戶未被警示，加上林男無法明確交代金流來源，經突破心防他才坦承受僱當車手領鉅款，更供出銀行外有一部黑色小客車是接應的共犯，警方立即衝出查看，小客車見警方到場已經逃離，隨即通知警網進行攔截。

警方沒多久在淡水區中山路及清水街口攔截到22歲廖姓男子，在他身上起獲一把彈簧刀，他辯稱帶刀防身，僅是將林男從基隆接送到淡水，對於領錢一事推稱不知情，警方不予採信，訊後依詐欺罪將2人移送偵辦，並將追查背後詐騙集團。

▼警方攔截接應的車手 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼車手林男大聲回話故作鎮定，警員向行員確認金流來源，警方攔截接應的車手 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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