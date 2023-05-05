閨蜜穿泳衣「這部位炸黑森林」　她看到超衝擊！全場怨：管太多

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人為了衛生或是美觀，會除掉某些部位的毛髮，但也有人認為自然就好。一名女網友透露，最近和閨蜜一起去游泳，但換完泳衣之後，發現對方腋下有「茂盛的黑森林」，讓她當下很衝擊，猶豫是否要和對方好好聊聊，但又怕會傷到對方，不知道該怎麼辦？但多數人都認為「妳管太多了！」

原PO在Dcard發文表示，最近和好閨蜜一起約到運動中心游泳，換完泳衣之後就約在泳池會合，起初她沒有發現，但等到準備下泳池，閨蜜把雙手舉起時，「茂盛的黑森林真的有嚇到我 」。她本來想要開口詢問，「妳腋毛是不是忘了刮？」可是擔心會讓對方不舒服，所以就裝作沒看到。

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原PO強調，女生留腋毛沒有任何不對，只是親眼看到還是有點衝擊，原本以為多數女生都很排斥留腋毛，所以發現朋友沒刮腋毛，難免會多看幾眼。她也在思考應該找時間和對方聊聊，還是要裝傻到底，「我很怕她之後如果自己去泳池會變成全場焦點，但又不知道該如何開口比較恰當」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

多數人看到後紛紛指出，「刮不刮毛是個人選擇，不用管吧」、「人家就喜歡不刮，不用管那麼多啦」、「不會講，個人想不想留腋毛是自己的選擇，拿這個當話題講反而會讓人反感」、「管太多了啦，她不可能沒發現自己沒刮腋毛，想留就留」、「有些人不刮是因為毛囊容易發炎，她不刮也沒主動提起就不要管她，管好自己就好」、「游泳我也不會刮欸，去運動就自然舒服的狀態就好了吧」、「我覺得有些女生留腋毛很性感」。

也有人建議，「如果妳覺得很在意可以用開啟話題的方式問，很在意是指好奇，而不是覺得丟臉，如果妳是後者，我覺得可以試著去理解看看妳閨蜜」、「改天有聊天的話，妳就說你想去醫美打雷射除毛，問她要不要一起，就可以開啟話題了」、「以前國中游泳課，被同學說：我覺得妳這樣不刮腋毛很沒禮貌，那時候真的覺得很受傷，我覺得如果是以提醒或詢問的方式問話，就會覺得好很多」。