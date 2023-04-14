和男閨蜜聊10年！正宮「突傳訊告白」她爆尷尬　一票人喊：有陷阱

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名已婚人妻和男網友當了10年知己，儘管兩人未曾謀面，卻無所不聊，在彼此的婚姻中，就像「線上和事佬」般的重要存在；沒想到，男方太太最近突然私訊她，寫下長文希望能做閨蜜，讓她忍不住尷尬，求問「該怎麼回她？」

女網友在「匿名3公社」娓娓道來，她有一個10年的男網友，彼此從來沒碰面過，每當她跟老公吵架，對方就會站在男生的立場開導她；相反的，若男方夫妻吵架，她也會以女生的角度分析，「結果...他老婆剛才突然密我，我該怎麼回她？」

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從私訊中可見，男閨蜜的太太客氣地說，「我是XX他老婆，前幾天無意間在聊天室看到你們的對話，我才知道原來他一直有一個女閨蜜長達十年，但是在你們聊天的對話中，你們約好只要對方有婚姻在，你們絕對不碰面，甚至不加臉書好友，LINE也沒有。」

正宮接著提到，「最好笑的是，XX每次跟我吵架，一定會跟妳投訴，妳總是以女生立場開解給他聽，甚至在我們吵到要離婚的時候，妳還是努力地幫我們挽救婚姻，我們才有現在的幸福，姐姐~謝謝妳。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

最後，正宮更直球告白，「很希望姐姐回覆我，我也想當妳的閨蜜。」沒想到，大多網友都搖頭直呼，「感覺她在釣魚」、「已讀不回吧！不要讓這個感情複雜啊！天秤只有左右二邊，沒有第三個人的位置」、「感覺有陷阱」、「保持距離，以策安全」、「相信我後續沒好事」、「加了妳就挫賽了」、「案情並不單純」。

另外，也有人直言，「其實是我蠻喜歡這樣一個可以不見面的異性知己，因為能多方角度去分析另一半的想法，但兩人要有相同理念，單純就是聊天、互相當垃圾桶的概念，一旦有其他想法，變質那就不再是純友誼了。」