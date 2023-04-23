閨蜜做的起司蛋糕！她吃完當場昏迷「被自殺」　心機女遭重判21年

▲好友請吃起司蛋糕，結果裡頭竟然摻有安眠藥。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國紐約皇后區地檢表示，現年47歲的婦女娜西蘿娃（Viktoria Nasyrova）19日被最高法院判處21年有期徒刑，原因是她拿了一塊摻有強效鎮靜劑的起司蛋糕，對一名長相、特徵與自己相似的女性友人下藥，再偷走對方護照、就業許可證與其他價值3000多美元等貴重物品，企圖盜用身分。受害人隔天被人發現昏迷，身邊散落著藥錠，所幸送醫後並無生命危險。

根據CNN報導，案件發生日期為2016年8月28日，娜西蘿娃前往皇后區森林小丘（Forest Hills）社區拜訪當時35歲的女性友人茨維克（Olga Tsvyk），進到對方家中後送上事先準備的起司蛋糕。茨維克吃完蛋糕噁心想吐，最後昏倒在地，腦中最後的記憶是看到娜西蘿娃在她家房間走來走去。

▲茨維克家中地板留下吃完的起司蛋糕塑膠盒，送驗發現鎮靜劑成分。（圖／翻攝自Queens District Attorney）

根據皇后區地方檢察官發布的新聞稿，受害的茨維克與娜西蘿娃長得很像，都留著一頭黑髮，擁有同樣的膚色和其他相似的身體特徵，加上她們都說俄語。案發隔天，茨維克被人發現躺在床上昏迷不醒，身邊散落著各種藥錠，看起來像刻意被布置成輕生現場，經送醫治療返家後她才發現自己的護照、就業許可證、一枚金戒指和其他貴重物品全都不翼而飛。

犯罪現場地上還放著吃完的起司蛋糕塑膠盒，美國緝毒局進行檢測後發現與被放在床邊的藥物數於同一種強效鎮靜劑Phenazepam。案件經過多年審理，今年2月陪審團裁定她犯下二級謀殺未遂、一級謀殺未遂、二級襲擊未遂、一級非法監禁和盜竊輕罪成立。皇后區最高法院法官19日宣判對她處以21年有期徒刑，出獄後仍須接受為期5年的監管。

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