快訊／花蓮卓溪23:38發生規模5.1「極淺層地震」　最大震度4級

▲花蓮卓溪鄉4日深夜11時38分發生規模5.1地震。（圖／氣象局）



記者鄒鎮宇／綜合報導

地牛翻身！根據中央氣象局地震測報中心最新資訊，今天深夜11時38分發生芮氏規模5.1地震，震央在花蓮縣卓溪鄉，深度15公里，屬於極淺層地震。

各地震度級：

● 花蓮縣地區最大震度4級

4級：紅葉、玉里、富里

2級：光復、磯崎、西林、水璉、鹽寮、銅門、花蓮市、西寶

1級：秀林、太魯閣、和平

● 台東縣地區最大震度3級

3級：長濱、海端、成功、池上、利稻

2級：東河、鹿野

1級：卑南、綠島

● 南投縣地區最大震度3級

3級：玉山

2級：信義鄉、奧萬大、合歡山

1級：日月潭、埔里、竹山、國姓、名間、南投市

● 高雄市地區最大震度3級

3級：桃源

1級：甲仙、六龜、旗山、路竹、楠梓

● 嘉義縣地區最大震度2級

2級：阿里山、番路

1級：大埔、民雄、太保市、義竹

● 雲林縣地區最大震度2級

2級：古坑

1級：斗六市、西螺、土庫、水林、草嶺、麥寮、四湖

● 台中市地區最大震度2級

2級：梨山

1級：德基、霧峰、梧棲

● 台南市地區最大震度2級

2級：白河、善化

1級：楠西、東山、新化、佳里、永康、台南市、七股

● 嘉義市地區最大震度1級

1級：嘉義市

● 彰化縣地區最大震度1級

1級：員林、彰化市、二林、鹿港、大城

● 宜蘭縣地區最大震度1級

1級：澳花、南山、南澳、武塔、牛鬥、冬山

● 苗栗縣地區最大震度1級

1級：鯉魚潭、三義

● 屏東縣地區最大震度1級

1級：九如、屏東市

● 新竹縣地區最大震度1級

1級：關西

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地震發生後，許多網友紛紛有感覺並留言，「台南永康有感」、「難怪頭暈的感覺」、「有感！台中，高樓層」、「高雄也有」、「我以為心跳加速」、「花蓮好大」、「埔里有感」、「台北有感啦」、「新北有感」。