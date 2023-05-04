台南學校推動課室英語各展巧思　營造優質校園雙語環境

▲台南市以中長程的目標逐步扎根學校雙語師資、學生口說能力，透過雙語中心、雙語輔導團雙引擎協力，推動校校皆雙語政策，已普遍獲得家長及社區的認同。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市推動校校雙語，2021年頒布「雙語教育中程計畫」錨定雙語目標，2022年12月透過「落實雙語教育中程計畫執行方案」，推動雙語學校雙語教學公開觀議課、成立雙語社群、建置雙語環境。

2023年4月普推「課室英語三折頁」，從It’s time for class!(上課囉)到See you next time!(下次見)，協助非英語科老師與學生一起成長，共同跨出雙語教學的第一步，漸進營造優質的校園雙語環境。



市長黃偉哲表示，台南市以中長程的目標逐步扎根學校雙語師資、學生口說能力，透過雙語中心、雙語輔導團雙引擎協力，推動校校皆雙語政策，已普遍獲得家長及社區的認同。雙語教育需要所有老師共同加入，讓非英語科老師在課堂中開口說英語並不容易，但校園雙語環境的營造需要大家一起來，不能僅靠英語課，因此教育局推出課室英語說帖，希望引導校內老師從課室英語開始，相信持續推動一定有成果，市府也會繼續支持。



教育局長鄭新輝表示，各領域老師在課堂中使用幾句有意義的英語溝通，都應該被鼓勵。課室英語推動的目的在透過更多領域老師，用幾句簡易的英語進行課程暖身（如打招呼、開電腦、拿出課本）、班級管理（如請看黑板、請注意、小聲一點、鼓勵、稱讚）或其他活動指導。透過師生在真實情境中反覆出現的共通性語言，讓學生自然而然的熟悉英語的應用，老師也同步成長。



鄭新輝局長表示，台南市雙語中心已辦理多場次「課室英語種子講師工作坊」以及「領域學科雙語教學研習」，只要各校師資逐步到位、學校用心規劃，台南的孩子不管在城市或偏鄉學校，都有機會沉浸在良好的雙語教學環境中，逐漸學會聽說英語、也不再害怕聽不懂。感謝有愈來愈多的學校，在校長和老師的共同協力下，全校推動具特色的課室英語，相信假以時日後，一定可以看到孩子們的成長。



台南市新營區新民國小透過校內專業社群發揮影響力，在校長與老師群策群力下，全校推動課室英語，由教務主任黃郁君召集學年社群老師、雙語社群老師分工合作，參考雙語中心提供的課室英語資源，依學校實際作息，以時間軸編排課室英語使用時機，並由具美術專長的黃郁君主任親自繪圖，製作出圖文並茂、老師一看就懂的課室英語使用手冊，廣受好評。



校長黃耿鐘表示，校內老師不僅人手一本新民專屬的課室英語手冊，也安排種子講師帶領各學年老師使用手冊，實際進行各種課堂情境演練，並建立諮詢管道，協助老師營造雙語環境以及進行雙語教學時的方便性與安全感。黃耿鐘補充，校內現在已經有生活課、音樂課、體育課三門課程以雙語進行教學，學生從低年級開始接觸雙語，到中年級已明顯看到學生能自然聽、說英語的成效。



台南市佳里國中自編全英語親師連絡簿，裡面加入不同主題的課室英語，校長李月華親自邀請外國友人，將每句課室英語錄音並掃成QR Code，讓全校師生甚至家長都可以隨時點選聆聽學習。六甲國中結合職探中心進行中、英語雙語導覽，從國小生到中心報到及分組開始，就以雙語進行。負責導覽的李佩眞老師說，小朋友在自己的國小都已經習慣課室英語，看到國小高年級學生第一次來參訪，竟然能聽懂她用英語說的指導語，很令他驚訝，也很開心，真的很棒。





教育局表示，除了新民國小自編課室英語手冊外，和順國中也印製「教室用」及「教師用」雙功能的課室英語指引；安平區億載國小則編製「億載百靈果-課室英語手冊」；左鎮區左鎮國小也印製超大幅「台南市常用課室英語」海報讓老師參考，各校推動課室英語豐富具巧思，齊心為台南市的孩子打造優質的雙語環境。