台南學校推動課室英語各展巧思　營造優質校園雙語環境

▲台南市以中長程的目標逐步扎根學校雙語師資、學生口說能力,透過雙語中心、雙語輔導團雙引擎協力,推動校校皆雙語政策,已普遍獲得家長及社區的認同。(圖/記者林悅翻攝,下同)

記者林悅/台南報導

台南市推動校校雙語,2021年頒布「雙語教育中程計畫」錨定雙語目標,2022年12月透過「落實雙語教育中程計畫執行方案」,推動雙語學校雙語教學公開觀議課、成立雙語社群、建置雙語環境。

2023年4月普推「課室英語三折頁」,從It’s time for class!(上課囉)到See you next time!(下次見),協助非英語科老師與學生一起成長,共同跨出雙語教學的第一步,漸進營造優質的校園雙語環境。



市長黃偉哲表示,台南市以中長程的目標逐步扎根學校雙語師資、學生口說能力,透過雙語中心、雙語輔導團雙引擎協力,推動校校皆雙語政策,已普遍獲得家長及社區的認同。雙語教育需要所有老師共同加入,讓非英語科老師在課堂中開口說英語並不容易,但校園雙語環境的營造需要大家一起來,不能僅靠英語課,因此教育局推出課室英語說帖,希望引導校內老師從課室英語開始,相信持續推動一定有成果,市府也會繼續支持。



教育局長鄭新輝表示,各領域老師在課堂中使用幾句有意義的英語溝通,都應該被鼓勵。課室英語推動的目的在透過更多領域老師,用幾句簡易的英語進行課程暖身(如打招呼、開電腦、拿出課本)、班級管理(如請看黑板、請注意、小聲一點、鼓勵、稱讚)或其他活動指導。透過師生在真實情境中反覆出現的共通性語言,讓學生自然而然的熟悉英語的應用,老師也同步成長。



鄭新輝局長表示,台南市雙語中心已辦理多場次「課室英語種子講師工作坊」以及「領域學科雙語教學研習」,只要各校師資逐步到位、學校用心規劃,台南的孩子不管在城市或偏鄉學校,都有機會沉浸在良好的雙語教學環境中,逐漸學會聽說英語、也不再害怕聽不懂。感謝有愈來愈多的學校,在校長和老師的共同協力下,全校推動具特色的課室英語,相信假以時日後,一定可以看到孩子們的成長。



台南市新營區新民國小透過校內專業社群發揮影響力,在校長與老師群策群力下,全校推動課室英語,由教務主任黃郁君召集學年社群老師、雙語社群老師分工合作,參考雙語中心提供的課室英語資源,依學校實際作息,以時間軸編排課室英語使用時機,並由具美術專長的黃郁君主任親自繪圖,製作出圖文並茂、老師一看就懂的課室英語使用手冊,廣受好評。



校長黃耿鐘表示,校內老師不僅人手一本新民專屬的課室英語手冊,也安排種子講師帶領各學年老師使用手冊,實際進行各種課堂情境演練,並建立諮詢管道,協助老師營造雙語環境以及進行雙語教學時的方便性與安全感。黃耿鐘補充,校內現在已經有生活課、音樂課、體育課三門課程以雙語進行教學,學生從低年級開始接觸雙語,到中年級已明顯看到學生能自然聽、說英語的成效。



台南市佳里國中自編全英語親師連絡簿,裡面加入不同主題的課室英語,校長李月華親自邀請外國友人,將每句課室英語錄音並掃成QR Code,讓全校師生甚至家長都可以隨時點選聆聽學習。六甲國中結合職探中心進行中、英語雙語導覽,從國小生到中心報到及分組開始,就以雙語進行。負責導覽的李佩眞老師說,小朋友在自己的國小都已經習慣課室英語,看到國小高年級學生第一次來參訪,竟然能聽懂她用英語說的指導語,很令他驚訝,也很開心,真的很棒。





教育局表示,除了新民國小自編課室英語手冊外,和順國中也印製「教室用」及「教師用」雙功能的課室英語指引;安平區億載國小則編製「億載百靈果-課室英語手冊」;左鎮區左鎮國小也印製超大幅「台南市常用課室英語」海報讓老師參考,各校推動課室英語豐富具巧思,齊心為台南市的孩子打造優質的雙語環境。