明熱到紫爆！周末梅雨開炸　雨彈連轟2天「全台濕成黃綠番薯」

▲明日各地天氣炎熱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

明日天氣炎熱，11縣市將出現36度以上高溫。周六梅雨鋒面接近，周日影響天氣，預計在周日到下周一清晨全台有雨，中部以北、東北部有較大雨勢，此外還受到東北季風影響，白天高溫降幅10度左右，預計周二放晴、周三回暖。

氣象局發布高溫資訊，明日中午前後臺南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義市、臺東縣地區，臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷有36度高溫出現的機率。

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▲明日預測高溫分佈。（圖／氣象局）

氣象局預報員葉致均表示，周六以前各地暖熱，白天高溫均達30度以上，明日極端高溫範圍較廣，中南部、花東都超過36度；周六高溫範圍稍微縮小。周五天氣穩定，僅東半部、午後西半部有零星雨，周六水氣略增，午後北部也有局部降雨。

周日到下周一清晨受梅雨鋒面影響，周日全台各地有雨，中部以北、東北部有雷雨及局部大雨，周一白天鋒面遠離，但水氣仍多，各地有局部短暫雨，入夜以後雨勢趨緩，周二天氣轉乾，剩下東半部、午後中南部山區有零星雨。

周日溫度略降，中部以北、東半部26到30度、南部30度以上，周一受東北季風影響，北台灣轉涼，高溫20到22度、花東23到26度，周二溫度差不多，周三各地溫度回升。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）