機車雙載越線警攔查！後座男「突跳車狂奔」　竟是毒品通緝犯

▲▼台中市一輛機車雙載超出停止線，被巡邏員警攔查，後座男子竟是毒品通緝犯。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

新北市31歲黃姓男子南下台中打零工，日前和友人雙載前往工地時，因為機車超出停止線，巡邏員警眼尖發現，直覺有異，於是上前盤問，此時，坐後座的黃男坐立不安，眼神飄移，四處尋找逃逸路線，果然一轉眼，黃男突然下車衝進騎樓狂奔，員警騎車在後追捕，黃男跑了300公尺後被路人攔阻，黃男冒用2名男子姓名都被識破，最後才吐實，自己是被判2年8月的毒品通緝犯，3月躲藏至今，不料還是落網。

台中市警察局第五分局水湳所警員施志賢，4月30日下午2點40分騎經中清路二段與水湳路口，發現一部雙載機車停等紅燈時超越停止線，攔停查證身分，駕駛報出身分證號碼，身份沒問題，但後座男子坐立不安，先是佯裝配合，突然拔腿狂奔，突如其來的舉動讓一旁在店家消費的民眾也嚇一跳。

男子衝進騎樓中奔跑，還撞到路人，施員在後騎警用機車追緝，男子跑了2、300公尺後，被一名見義勇為的路人攔阻，順利讓趕來的施員壓制。

男子胡亂報出一個名字，員警查無此人，男子再拿出手機上的身分證照，但照片與男子不符，男子辯稱是高中時期照片，其實是隨便拍別人的證件。

警方最後將男子帶返所內，男子自覺無法再自圓其說，只得乖乖報出姓名，原來是3月10日被新北地檢署發布的毒品通緝犯，訊問後移送歸案。