克宮遭無人機夜襲！　俄前議員驚曝：「這群人」才是兇手

▲ 克宮指控烏克蘭派無人機行刺，烏國已經否認。（圖／翻攝自twitter／@Gerashchenko_en）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯克里姆林宮3日凌晨發生無人機攻擊，指控烏克蘭試圖刺殺總統普丁。但俄國一名與激進組織有關的前議員波諾馬廖夫（Ilya Ponomarev）出面向CNN披露，這起攻擊是「俄羅斯游擊隊」所為，並非烏軍發動。

波諾馬廖夫是俄國2014年吞克里米亞時唯一投下反對票的議員，據俄國說法，他從此被列入恐怖份子嫌疑人名單，目前流亡烏克蘭及波蘭。

克宮遭受無人機襲擊後，他獨家接受CNN訪問表示，始作俑者是「一個俄國游擊組織」，但稱他無法透露更多，因為他們還未聲稱對此負責。

波諾馬廖夫說明，俄國境內游擊組織成員通常是年輕人、學生及大城市居民，「據我所知，俄國約有40個城市有這類組織活動」，每個組織都有各自關注的重點、特色及核心知識，作風也不同，有些破壞鐵路，有些在徵兵站縱火，有些攻擊好戰份子，有些發動駭客攻擊。

他指出，無人機襲擊據稱是這些游擊隊一條「新的行動路線」，構成「真正的威脅」，「普丁向這個國家宣傳的是一種無懈可擊、安全的感覺，尤其是對菁英，但游擊隊正在摧毀這種感覺。」