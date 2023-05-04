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從14隻暴增至2000隻！金門「孔雀成災」　正值繁殖期半夜啼聲很駭人

▲金門野生孔雀成災，讓當地居民相當頭痛。（圖／董森堡提供）

▲金門野生孔雀成災，讓當地居民相當頭痛。（圖／董森堡提供）

記者楊惠琪／台北報導

六福村狒狒脫逃，最後命喪槍下，引發全台關注，動物脫逃議題也引起討論。然而，對金門人來說，一場動物脫逃記已經持續上演24年，仍難以善後。1999年一場風災，把原本養在金門縣畜產試驗所14隻孔雀吹到野外，結果適應得太好，目前野生孔雀族群已繁衍到約2000隻，危及當地生態，成了外來種，而且沒有天敵，儘管林務局祭出移除獎勵措施，甚至還有餐廳推出「孔雀料理」，但移除進度趕不上繁衍的速度，至今仍是金門人頭痛的難題。

前金門縣野生動物救援暨保育協會理事長、金門縣議員董森堡表示，1999年的丹恩颱風，把原本養在金門畜試所，做為觀賞用的14隻印度藍孔雀吹到野外，沒想到適應得非常好，20年過去，14隻孔雀暴增至約2000隻，且以逾百倍的速度不斷激增中。

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董森堡指出，外型看似優雅美麗的藍孔雀，因為野生族群龐大，已經危及當地生態，也因屬雜食性動物，不但會吃高粱、地瓜、馬鈴薯等農作物，還會吃小型鳥類、青蛙、蛇、蜥蜴等兩棲爬蟲，幾乎沒什麼天敵，儼然成為當地生物鏈最頂端，加上體型大、移動速度快，就連流浪狗或原生種的緬甸莽都不是牠的對手。

董森堡進一步指出，孔雀不但會破壞農作物外，還會發出刺耳的惱人聲音，尤其每年4月起進入繁殖期，一直到8月，叫聲頻率很高，有點像貓或嬰兒的哭聲，半夜聽起來有點可怕，讓居民不堪其擾。此外，孔雀們不但會成群在樹上，也會在產業道路、農地四處橫行，更擔心萬一誤闖金門機場，可能影響飛安，後果不堪設想。

為此，金門縣政府、林務局展開孔雀消除計畫。董森堡說，林務局提供移除獎勵計畫，只要抓到一隻孔雀就獎勵600元，但1年只有3 萬元預算，而且孔雀移動速度快、又會飛行，獵殺不易，移除速度根本趕不上繁殖速度。此外，金門縣政府與當地餐飲業者，也曾嘗試把孔雀變成桌上菜餚，像是把孔雀肉炸成像鹹酥雞一樣的「孔雀香酥脆」，但因肉質口感不佳，並未引起廣大迴響。

董森堡說，野生藍孔雀就像「金門版的埃及聖䴉」，野生數量族群龐大到危及生態，但藍孔雀不像埃及聖䴉都是成群聚集，林務局請來的獵人比較好捕捉，而金門多屬丘陵地，又有很多廢棄營區，孔雀出沒地遍佈，甚至有些區域根本是人類無法進入，增加移除難度，這也是這場生態浩劫仍持續上演的主因，希望中央和地方能盡快找出有效的解決策略。

林務局表示，金門縣政府正辦理「112年度金門縣外來種藍孔雀移除計畫」，持續觀察記錄金門地區藍孔雀出沒熱點的族群數量調查，以及移除後的數量變化、孔雀群活動模式有無改變，今年預計移除藍孔雀至少200隻以上個體，將以撿拾巢卵、幼雛，於農耕地設置腳踏陷阱、掉落式網具及射擊移除等方式執行。而自100年至111年共移除近1100隻藍孔雀。

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