巨無霸客船來了！塞滿金門浮動碼頭　縮短4／5航程⋯30分火速抵廈

▲金廈小三通航線，加入一艘巨無霸 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

廈門輪總海上客運旅遊有限公司耗資逾新台幣2億元，打造了一艘全新的「新捷安」輪。3日上午有157名旅客搭乘這艘總長43公尺、564噸重的雙體穿浪豪華高速客船，從廈門五通首航至金門水頭碼頭，正式投入金廈小三通航運服務，而整個航程只需30分鐘。

「新捷安」輪是現有金廈客運航線營運客船中載客定額最大的雙體穿浪豪華高速客船，擁有最大載客量為350人，並按照「安全、舒適、便捷」理念進行設計。全船使用進口鋁合金材料建造，綠色環保理念被充分融入設計。該船還安裝了義大利BLUE SEA2000全自動生活污水處理裝置，達到零污染排放的目的。

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▲金廈小三通航線，加入一艘巨無霸 。（圖／記者林名揚翻攝）

「新捷安」輪共設有普通客艙、商務艙、豪華VIP房3種不同客艙區，乘客可以根據自己的需求選擇不同的船艙等級。加價50元新台幣的商務艙，135個座位均配備有USB充電介面，方便乘客進行出行需求。這艘船是現有金廈客運航線營運客船中載客定額最大的，並且設施一應俱全，航程中旅客能夠享受安祥、舒適的出行體驗。

總負責金門航務代理業務的南星航運股份有限公司董事長何進諒表示，自2001年小三通開航以來，廈門輪總公司的客船「鼓浪嶼」號需2個半小時才能行駛完金廈航線，到目前的「新捷安」只需30分鐘，無論在行程、舒適度和服務品質上都創造了新的里程碑。何進諒還表示，未來金廈小三通航運服務將繼續堅持初心，持續為兩岸人民提供更加便捷、快速、高質量的航運服務。