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社會 社會焦點 保障人權

母女遊金門...衝機場回台「圓環擦撞休旅車」　結果班機飛了

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

昨（28）日一對母女騎機車雙載遊金門，於下午16時46分左右帶著行李要趕回機場，卻在行經圓環時，不小心和一輛黑色休旅車相撞，雙方雖都無大礙，但母女倆因此趕不上飛機，多滯留金門一天。警方獲報趕抵現場，初步排除酒後駕車行為，肇事責任警方目前正在查證中。

▲▼一對母女騎機車雙載，趕往機場時卻不小心發生車禍，只好再滯留金門一天。（圖／記者林名揚翻攝）

▲一對母女騎機車雙載，趕往機場時卻不小心發生車禍，只好再滯留金門一天。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

51歲吳姓女子駕駛黑色休旅車，於昨日下午16時46分左右，沿金湖鎮瓊徑路社福館往成功方向行駛，至小徑圓環時，與騎車載著21歲莊姓女兒的41歲花姓女子，由伯玉路5段往4段繞行圓環時發生碰撞，造成花女手腳擦挫傷，機車後座的莊女則立馬跳車，和吳姓駕駛都未受傷。

警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通。經對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，肇事責任警方目前正在查證中。

▲▼一對母女騎機車雙載，趕往機場時卻不小心發生車禍，只好再滯留金門一天。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣警察局金湖分局提醒民眾，車輛行經交岔路口及圓環應減速慢行，並依路權劃分優先順序，環外車應讓環內車先行，轉彎車應讓直行車先行，左方車應讓右方車先行；另進入路口均應做好「速度管理」、並做好「減速」、「停」、「讓」之準備，以確保他人及本身之安全；如未依規定讓車，將依照《道路交通管理處罰條例》第45條，裁處新臺幣600元以上1,800元以下罰鍰。

▲▼一對母女騎機車雙載，趕往機場時卻不小心發生車禍，只好再滯留金門一天。（圖／記者林名揚翻攝）

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