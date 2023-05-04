今年最高溫！台南熱飆38.8度　鄭明典PO圖曝「熱到一片紅」

▲今日溫度分布圖顯示，南部整片紅透透溫度較高。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局發布高溫資訊，今日7縣市將有36度以上高溫，根據最新資料顯示，台南市北寮已出現38.8度高溫，成為今年最高溫，氣象局長鄭明典提醒，南部近山區很熱，外出工作留意熱傷害。

根據氣象局資料顯示，今日前五高溫地區包括台南市北寮38.8度、屏東縣春日38.4度、高雄市內門37.7度、台南市玉井37.6度、高雄市月眉37.6度。鄭明典在臉書上發文提醒，「38度都出現了！南部近山區很熱，提醒注意！」

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氣象局預報員葉致均表示，38.8度為今年最高溫，由於該地近山區，本身調節作用差，加上今日吹南風、太陽照射比較強，所以溫度較高。明日高溫範圍更廣，連中部地區都可能出現36度以上高溫。

▲台南出現38.8度的高溫。（圖／翻攝氣象局官網）

氣象局12:58已針對7個縣市發布高溫警示，氣象局指出，天氣高溫炎熱，今日中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義市地區，嘉義縣近山區或河谷，花蓮縣、台東縣縱谷為黃色燈號，請注意。

影響時間：04日白天

＊高溫橙色38燈號：台南市、高雄市、屏東縣

＊高溫黃色燈號：嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣





▲氣象局發布高溫警示。（圖／氣象局）