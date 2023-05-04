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社會 社會焦點 保障人權

澎湖孝子出院了！遭觀光客狂毆「需重視心靈復原」　姊曝返家現況

▲▼ 洪男住院畫面。（圖／翻攝自Facebook／陳慧娟）

▲洪男是澎湖仁醫侯武忠遺孀陳慧娟的學生，陳慧娟日前到醫院探視。（圖／翻攝自Facebook／陳慧娟）

記者劉人豪／澎湖報導

澎湖4月26日發生觀光客圍毆當地人的行車糾紛事件，洪姓男子遭王姓男子等8人(6男2女)觀光客拖下車圍毆，導致腦震盪多處外傷，且肺部出血視線模糊。澎湖仁醫侯武忠的遺孀陳慧娟指出，她是洪男就讀高職時的老師，事發後有前往醫院進行探視，而洪男住院多日後已出院，後續洪男的心靈復原部分也需重視，而洪姊也表示，弟弟出院後目前狀況也都沒問題。

陳慧娟表示，事發後去醫院探視住院的洪男，除了關懷還有與家屬討論後續注意事項，心靈的復原也是必須重視的，並說雖然洪男5月2日出院，但出院並不代表一切都結束，要求立委和縣府針對這個事件趕快對外發佈協助的進度，以及期盼未來澎湖觀光能有完善的治安與交通配套。

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▲洪男遭觀光客圍毆肺部出血腦震盪視線模糊，洪姊曝弟弟以前捐肝給父親。（圖／民眾提供）

該起事件發生於4月26日中午，洪男開自小客車從203縣道東衛段路口準備左轉回西嶼時，不慎擦撞後方撞上來的王姓機車騎士，沒想到被王男與同行友人在路口直接痛毆，渾身是傷送醫。

▲涉事的「朕武資產管理公司」王姓負責人出面還原事發經過。（圖／記者沈繼昌翻攝）

涉案的「朕武資產管理公司」王姓負責人出面還原事發經過並道歉。（圖／記者沈繼昌翻攝、臉書）

王男等人行兇畫面被PO上網後引發民眾撻伐，而洪男的姊姊更控訴，弟弟先前才捐肝救父，身體還沒完全康復，竟然只因為小擦撞慘遭對方圍毆，當天回家休息又不舒服，晚上掛急診，4月27日檢查完，發現肺部出血、嘔吐、視線模糊，並說幾年前弟弟才捐肝給爸爸，身體還在修復期，怒批觀光客，「他今天是有跟你們什麼深仇大恨，要這樣往死裡打！」

洪男姊姊指出，整起事件引起社會大眾關注，也相當感謝大家關心，弟弟日前已經出院，返家後「目前狀況還ok」，對於觀光客一行8人全部會送到地檢署依法偵辦 ，洪男姊姊說「一切就交給司法來處理」。

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