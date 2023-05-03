澎湖孝子遭觀光客圍毆！民怨沸騰質疑包庇　警急開記者會回應

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導

澎湖4月26日發生觀光客圍毆當地人的暴力事件，王姓男子等8人(6男2女)到澎湖因行車糾紛，將一名洪姓男子拖下車圍毆，澎湖地檢署事後諭令打人3嫌6萬交保，而王等8人也已於4月27日回台，但事件經過一個禮拜，澎湖當地民眾憤憤不平，懷疑警方縱放。對此，澎湖縣警局今（3日）特別召開記者會強調，一行8人全部送到地檢署依法偵辦，絕無縱放情事。

▲王姓男子等遊客，將洪姓男駕駛拖下車圍毆。（圖／民眾提供）

該起事件發生於26日中午，洪姓男子開自小客從203縣道東衛段路口準備左轉回西嶼時，不慎擦撞後方撞上來的王姓機車騎士，沒想到被王姓機車騎士夥同同行友人共6人，在路口直接痛毆渾身是傷被送醫。王等人行兇畫面被PO上網後引發民眾撻伐，而被害人的姐姐更控訴，弟弟先前才捐肝救父，身體還沒完全康復，竟然只因為小擦撞，慘遭對方圍毆。

▲遭圍毆的洪姓男子。（圖／記者陳洋翻攝）

王男事後解釋，當時朋友與對方駕駛發生糾紛，先是請白車駕駛下車，但對方卻不為所動，友人擔心對方肇逃，才會強行把人拉下車，並有後續事件發生。他也澎湖鄉親鞠躬道歉，但他強調自己並沒有動手，同時也是受害者，希望監視器畫面能還他清白。

▲涉事的「朕武資產管理公司」王姓負責人出面還原事發經過。（圖／記者沈繼昌翻攝、臉書）

由於一行人只有4個人移送，以及事發當時的澎湖警方處理態度，帶著王男等人到機場搭飛機，以及王男一行的女子，被採訪時還比YA等行為，讓澎湖在地人無法接受，過了一周後仍憤憤不平。

▲觀光客毆打澎湖在地人，其中自稱單親媽媽的女子返台面對鏡頭時，還比YA。（圖／記者黃彥傑翻攝）

對此，澎湖縣政府警察局今舉行記者會指出，觀光客一行8人，僅移送4人的原因是將動手的4人依法逮捕、解送，並將案件移送到地檢署；另外沒有動手的其餘2男2女，也一併以關係人身分移送到地檢署由檢察官訊問，8人全部送到地檢署，至於後續偵辦，有待檢方進一步認定。

▲澎湖警察局召開記者會說明案件。（圖／記者陳洋翻攝）

警方也強調，馬公分局為避免這些人繼續留在澎湖地方滋事、傷害鄉親，也避免鄉親與這些人有所衝突，因此以警力監控這些人搭機離開澎湖，目的在防制可能發生的暴力衝突，不是所謂護送他們，至於鄉親質疑，其餘沒動手打人者，為何不以「在場助勢罪」移送？澎湖縣政府警察局表示，如僅在場觀看，尚難論以本罪，不過為求慎重，也還是將其餘人依關係人身分送交檢察官偵訊。

澎湖縣政府警察局指出，對於該起事件，全案是依法偵辦，證據到哪裡就辦到哪裡，相關施暴者也是依最重的法條依法移送偵辦，刑法第150條第2項第2款加重聚眾鬥毆罪，法定刑最高可處7年6個月。並強調日後再有發生類似案件，會第一時間啟動快打警力到場壓制，並將相關人依法逮捕，嚴查嚴辦。