　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

澎湖孝子遭觀光客圍毆！民怨沸騰質疑包庇　警急開記者會回應

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導

澎湖4月26日發生觀光客圍毆當地人的暴力事件，王姓男子等8人(6男2女)到澎湖因行車糾紛，將一名洪姓男子拖下車圍毆，澎湖地檢署事後諭令打人3嫌6萬交保，而王等8人也已於4月27日回台，但事件經過一個禮拜，澎湖當地民眾憤憤不平，懷疑警方縱放。對此，澎湖縣警局今（3日）特別召開記者會強調，一行8人全部送到地檢署依法偵辦，絕無縱放情事。

▲▼澎湖6遊客「安全帽猛砸」在地人！民宿拒收趕走　鄉親氣炸島上找人。（圖／翻攝臉書）

▲王姓男子等遊客，將洪姓男駕駛拖下車圍毆。（圖／民眾提供）

該起事件發生於26日中午，洪姓男子開自小客從203縣道東衛段路口準備左轉回西嶼時，不慎擦撞後方撞上來的王姓機車騎士，沒想到被王姓機車騎士夥同同行友人共6人，在路口直接痛毆渾身是傷被送醫。王等人行兇畫面被PO上網後引發民眾撻伐，而被害人的姐姐更控訴，弟弟先前才捐肝救父，身體還沒完全康復，竟然只因為小擦撞，慘遭對方圍毆。

▲▼澎湖被打當事人 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲遭圍毆的洪姓男子。（圖／記者陳洋翻攝）

王男事後解釋，當時朋友與對方駕駛發生糾紛，先是請白車駕駛下車，但對方卻不為所動，友人擔心對方肇逃，才會強行把人拉下車，並有後續事件發生。他也澎湖鄉親鞠躬道歉，但他強調自己並沒有動手，同時也是受害者，希望監視器畫面能還他清白。

▲涉事的「朕武資產管理公司」王姓負責人出面還原事發經過。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲涉事的「朕武資產管理公司」王姓負責人出面還原事發經過。（圖／記者沈繼昌翻攝、臉書）

由於一行人只有4個人移送，以及事發當時的澎湖警方處理態度，帶著王男等人到機場搭飛機，以及王男一行的女子，被採訪時還比YA等行為，讓澎湖在地人無法接受，過了一周後仍憤憤不平。

▲觀光客惡劣毆打澎湖在地人，其中一人返台面對鏡頭時，還囂張比YA。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲觀光客毆打澎湖在地人，其中自稱單親媽媽的女子返台面對鏡頭時，還比YA。（圖／記者黃彥傑翻攝）

對此，澎湖縣政府警察局今舉行記者會指出，觀光客一行8人，僅移送4人的原因是將動手的4人依法逮捕、解送，並將案件移送到地檢署；另外沒有動手的其餘2男2女，也一併以關係人身分移送到地檢署由檢察官訊問，8人全部送到地檢署，至於後續偵辦，有待檢方進一步認定。

▲▼澎湖警察局 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲澎湖警察局召開記者會說明案件。（圖／記者陳洋翻攝）

警方也強調，馬公分局為避免這些人繼續留在澎湖地方滋事、傷害鄉親，也避免鄉親與這些人有所衝突，因此以警力監控這些人搭機離開澎湖，目的在防制可能發生的暴力衝突，不是所謂護送他們，至於鄉親質疑，其餘沒動手打人者，為何不以「在場助勢罪」移送？澎湖縣政府警察局表示，如僅在場觀看，尚難論以本罪，不過為求慎重，也還是將其餘人依關係人身分送交檢察官偵訊。

澎湖縣政府警察局指出，對於該起事件，全案是依法偵辦，證據到哪裡就辦到哪裡，相關施暴者也是依最重的法條依法移送偵辦，刑法第150條第2項第2款加重聚眾鬥毆罪，法定刑最高可處7年6個月。並強調日後再有發生類似案件，會第一時間啟動快打警力到場壓制，並將相關人依法逮捕，嚴查嚴辦。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
成立18年　航空公司聲請破產
13人吃海鮮噴4萬1！內行曝5隻沙公沙母要1萬：可改嗑帝王蟹
好市多又出包！　再驗出食品違規
快訊／法院將通緝！　連千毅緊急回應了
快訊／30歲男墜13樓身亡　不排除他殺
郭台銘：這兩天蠻心痛！　看到報導嚇一跳
自救會破5000人！　多人被騙上千萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女「甲狀腺亢進」看診...竟被強吻襲胸手指性侵　淫醫辯：只是關心

澎湖孝子遭觀光客圍毆！民怨沸騰質疑包庇　警急開記者會回應

屏東男領百萬投資虛擬幣　約恆春警分局旁面交！3車手被活逮

快訊／台南永康墜樓！1男「13F直墜地面」慘死　警不排除他殺可能

台74線3車連撞！470萬賓士乖乖排隊也出事　慘遭「緊密連結」

紅磚屋藏大批柴柴、法鬥！63未絕育、15未寵登　開罰狗場主人

聯華惡火再奪1命釀9死13傷！檢2度現場勘查　火調報告25日完成

討營養午餐香蕉不成　國小悍妹狂踹女同學下體...校方說話了

洗刷行人地獄污名！雲林警動員路口稽查　1天開出191張罰單

快訊／台東車站=康樂車站間野火！台鐵南迴線、東線列車延遲

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

虎斑貓飯前對媽狂碎唸！　吃飽不開金口模樣超反差

香嗎？貓忘情吸「臭腳燒」　還用臉蹭！黑柴放棄躺平

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

女「甲狀腺亢進」看診...竟被強吻襲胸手指性侵　淫醫辯：只是關心

澎湖孝子遭觀光客圍毆！民怨沸騰質疑包庇　警急開記者會回應

屏東男領百萬投資虛擬幣　約恆春警分局旁面交！3車手被活逮

快訊／台南永康墜樓！1男「13F直墜地面」慘死　警不排除他殺可能

台74線3車連撞！470萬賓士乖乖排隊也出事　慘遭「緊密連結」

紅磚屋藏大批柴柴、法鬥！63未絕育、15未寵登　開罰狗場主人

聯華惡火再奪1命釀9死13傷！檢2度現場勘查　火調報告25日完成

討營養午餐香蕉不成　國小悍妹狂踹女同學下體...校方說話了

洗刷行人地獄污名！雲林警動員路口稽查　1天開出191張罰單

快訊／台東車站=康樂車站間野火！台鐵南迴線、東線列車延遲

美光罰寫遭網轟　公司聲明強調安全第一：將適時檢討政策

鳳翔專案首架F-16V延到2024第3季出廠　國防部：但能如期全數交機

幾乎天天完銷！全聯60元便當將換新菜色　5／5起還可外送

睽違70年！英國王室「最重要王冠」將亮相　鑲有444顆寶石

企鵝妹30天環島計畫　他細看路線驚呼「太鬼了」！揪1點喊累

小孩讀體制外學校「從小到大沒考過試」　季芹不捨送留學先爆哭

森榮鴻開3次TJ終於盼到一軍　張志豪傳訊相約對決

樂透男爽中626億！月砸9億買2豪宅　內部裝潢大公開

無人機國家隊長羅正方「盼美國生產線建在台灣」　危急時可自給自足

民眾黨批鄭運鵬徵才資訊不透明　他一句打臉：沒徵人當然沒資料啊！

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

社會熱門新聞

名醫「紅燈過馬路」遭撞亡　騎士過失致死起訴

即／聯華大火再添1死　49歲二寶媽「留一口氣」回家

2日本妹來台遭撲倒襲胸！台男逞慾完爽逛夜市

連千毅恐嚇網友不出庭　將遭通緝

竹聯最強堂口「據點」曝光　入會須有3條件

丹大林道崩塌　他拉不住看車墜谷

將「爸爸骨灰罈」丟分隔島　警查出真相了

辣妹醉倒天橋「痛醒崩潰」！撿屍男喊：再一下就好

旭仁會春酒惹怒警政署！會長瘋狗偉遭逮

即／台南永康墜樓！1男「13F直墜地面」慘死　不排除他殺

開246萬英系休旅　30歲女撞死騎士

趕著去毒趴！惡駕駛狠撞雙載機車　師生1死1傷

陳水扁保外就醫狂踩底限　法界怒轟：乾脆特赦

人妻約小王「在家運動」嬌喊：頂到胃　靠1招減肥攝影師傻眼

更多熱門

相關新聞

父子3貼「安全帽噴飛」害女慘摔

父子3貼「安全帽噴飛」害女慘摔

高雄市前鎮區昨(2日)發生一起車禍，一名林姓女騎士疑似為了閃避前方掉落的安全帽，不慎自摔，造成全身多處擦傷。有其他騎士錄下整起事發經過，警方查看畫面後，發現是一名男騎士3貼載小孩，安全帽掉落導致事故，不過這名男騎士當時停在路邊查看後仍騎車離去，警方將追究肇逃責任，通知該名騎士到案說明。高雄市前鎮區昨(2日)發生一起車禍，一名林姓女騎士疑似為了閃避前方掉落的安全帽，不慎自摔，造成全身多處擦傷。有其他騎士錄下整起事發經過，警方查看畫面後，發現是一名男騎士3貼載小孩，安全帽掉落導致事故，不過這名男騎士當時停在路

柯基戴迷你安全帽　全程哀怨看路

柯基戴迷你安全帽　全程哀怨看路

他驚覺「路上日本旅客變少」　鄉民曝2關鍵

他驚覺「路上日本旅客變少」　鄉民曝2關鍵

徒手擋下滑行遊覽車！澎湖大力神者身分曝

徒手擋下滑行遊覽車！澎湖大力神者身分曝

內湖槍擊案兇嫌12小時內到澎湖　研判已偷渡

內湖槍擊案兇嫌12小時內到澎湖　研判已偷渡

關鍵字：

澎湖觀光客安全帽孝子

讀者迴響

熱門新聞

企鵝妹認「無套1晚3次、5砲友↑」！大尺度約砲史曝

直擊陳漢典深夜約會《天才衝衝衝》女星！

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

1飲品超傷腎！　腎臟醫勸「快戒掉」：3病風險也增

響尾蛇斷頭自咬身體　詭異影片曝光

中國男女全身赤裸　陳屍峇里島5星飯店

投資imB每月領13萬！42歲男2月後「1500萬全歸零」

劉雨柔離婚半年「新歡是T1球星」！同車火熱互動被拍

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

汪小菲剛離開大S家「小S車就來了」

快訊／黃子佼再發3聲明斷開《天下》！

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

媽媽帶3女兒玩水全遭海浪捲走！2女溺斃

Nike經典鞋打4折

更多

最夯影音

更多
女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」
畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面