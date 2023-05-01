台灣沒魅力了？他驚覺「路上日本旅客變超少」　鄉民曝2關鍵：正常

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

各國陸續放寬邊境，不只台灣人積極出國旅遊，在國內也能看到許多外國觀光客。但一名網友觀察發現，和疫情之前相比，路上的日本觀光客似乎變少了，在路上看到的幾乎都是其他國家的旅客，好奇是不是台灣已經不再吸引日本人了？文章曝光後掀起討論，網友統整出2大關鍵。

原PO在PTT發文表示，自從解封之後，在路上多了很多外國觀光客，可是在他過去的印象中，原本日本旅客是最常見的，但近來在路上觀察，反而是東南亞的旅客最多，香港人和韓國人也不少，日本遊客似乎變很少，幾乎都看不到了，因此想問「日本遊客是不是變少了？台灣不再吸引日本人了嗎？」

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文章曝光後隨即掀起討論，許多人留言指出「台灣太貴，不值得」、「這旅館價格對比旅遊品質，盤子才會來」、「台灣除了吃，還有什麼可以吸引人？」「台灣去一次就不想來了，正常」、「台灣沒特色，有也被污染破壞完了」、「你看飯店價錢，誰想來玩」、「用網路查一下房價就不想來了」。

▲網友討論。（圖／翻攝自PTT）

也有人點出「匯率問題」以及「日本境內就玩不完」2大關鍵，表示「日幣貶值成這樣，乾脆留在日本國內玩，風景美又安全」、「匯率關係日本人來台灣變貴，以前日本是出國玩比在本地便宜」、「日本國內自己就玩不完了，來台灣幹嘛，上個月去日本玩，景點全部塞爆」、「日本人一直都是國旅大於出國旅遊」、「台灣現在相對來說匯率貴，住宿費更貴，而且日本物價上漲更有感，收入沒顯著增加」。

據交通部觀光統計資料庫統計，發現今年1-2月間來台旅客中，日本觀光客其實仍佔大宗，共有7萬3321人來台旅遊，僅次於韓國旅客9萬5731人。不過和2019年資料相比，發現觀光客結構真的出現變化，原先來台人數最多的都是日本旅客，但國門重新開放後，韓國遊客逐漸反超，其他地區像是馬來西亞、越南、泰國等地觀光客比例也增加不少。