iOS 17有哪些新功能？外媒盤點8項可能更新

▲iOS 17。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果預計將在6 月 5 日的 WWDC 2023 中宣布 iOS 17 ，目前距離正式發布還有一個多月的時間，根據外媒MacRumors報導，此次更新將包括至少八項針對 iPhone 的新功能和更改。

第一個 iOS 17 Beta 應該活動後對Apple Developer Program的成員發布，而公開 Beta 版可能會在 7 月提供給其他開發人員。與往常一樣，該更新應該會在 9 月份對大眾公開，也就是新 iPhone 發布的時間。

1、iMessage 聯絡人密鑰驗證：去年 12 月，蘋果預先公開了一項新的iMessage 聯絡人密鑰驗證安全功能，並表示將於 2023 年在全球推出。也就代表著該功能將在 iOS 17 中可用。這項新功能，允許面臨「特殊數位威脅」的用戶，例如記者、人權活動家和政府官員，進一步進行驗證，讓他們只與他們想要的人發送訊息。

在啟用 iMessage 聯絡人密鑰驗證的用戶之間的對話中，如果攻擊者或其他惡意行為者曾經成功破壞雲端服務器並插入設備以竊聽對話，用戶將收到警報。

2、控制中心改造：根據爆料客 @analyst941 稱，iOS 17 將配備新的控制中心，他也表示，控制中心將更可定制，手電筒亮度滑塊可能會自由上下調節，而目前僅限於四個預設亮度級別。

3、錢包App：據彭博社的 Mark Gurman稱， iOS 17 將包括對錢包App的改進。爆料客 @analyst941聲稱錢包App將重新設計，具有選項卡和搜索功能。隨著新功能繼續添加到應用程序中，包括Apple Pay Later和Apple Card Savings，對錢包App的重新設計有一定意義。

4、下一代 CarPlay：在 WWDC 2022 上，蘋果預覽了下一代 CarPlay，它將支援多顯示器、小工具，並與儀錶盤、氣候控制和 FM 收音機等車輛功能合併。蘋果表示，首批支持下一代 CarPlay 體驗的汽車將於 2023 年底發布，承諾的汽車製造商包括奧迪、福特、本田、保時捷等。

蘋果也表示將在今年晚些時候分享有關下一代 CarPlay 的更多細節，代表它將成為 iOS 17 的一項功能。

5、日記App：據《華爾街日報》報導，蘋果正在為 iPhone 開發一款日記App，將與 Day One 等同類App競爭。目前還不清楚何時發布，但如果準備就緒，它可能會與 iOS 17 一起推出。

6、歐盟的應用側載：彭博社的 Mark Gurman 去年報導稱，蘋果正準備允許在 iPhone 上側載App，以遵守歐盟的數位市場法案。這將允許用戶在蘋果的 App Store 之外安裝App，但預計這一變化只會在歐盟國家進行。

7、情緒追蹤：據彭博社的 Mark Gurman稱， iOS 17 將包括追蹤情緒和管理視力狀況的新工具。他還預計 Health 應用程序將於今年在 iPad 上推出。

8、追蹤警報擴展：蘋果和Google最近提交了一份行業規範，打擊濫用藍牙追蹤器對個人進行不必要的追踪。作為該計劃的一部分，蘋果計劃在未來版本的 iOS 中將類似 AirTag 的追蹤警報擴展到第三方項目跟踪器。據蘋果稱，Tile、Chipolo、三星、Eufy 和 Pebblebee 已表示支援此草案。