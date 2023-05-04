　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iOS 17有哪些新功能？外媒盤點8項可能更新

▲iOS 17。（圖／MacRumors）

▲iOS 17。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果預計將在6 月 5 日的 WWDC 2023 中宣布 iOS 17 ，目前距離正式發布還有一個多月的時間，根據外媒MacRumors報導，此次更新將包括至少八項針對 iPhone 的新功能和更改。

第一個 iOS 17 Beta 應該活動後對Apple Developer Program的成員發布，而公開 Beta 版可能會在 7 月提供給其他開發人員。與往常一樣，該更新應該會在 9 月份對大眾公開，也就是新 iPhone 發布的時間。

1、iMessage 聯絡人密鑰驗證：去年 12 月，蘋果預先公開了一項新的iMessage 聯絡人密鑰驗證安全功能，並表示將於 2023 年在全球推出。也就代表著該功能將在 iOS 17 中可用。這項新功能，允許面臨「特殊數位威脅」的用戶，例如記者、人權活動家和政府官員，進一步進行驗證，讓他們只與他們想要的人發送訊息。

在啟用 iMessage 聯絡人密鑰驗證的用戶之間的對話中，如果攻擊者或其他惡意行為者曾經成功破壞雲端服務器並插入設備以竊聽對話，用戶將收到警報。

2、控制中心改造：根據爆料客 @analyst941 稱，iOS 17 將配備新的控制中心，他也表示，控制中心將更可定制，手電筒亮度滑塊可能會自由上下調節，而目前僅限於四個預設亮度級別。

3、錢包App：據彭博社的 Mark Gurman稱， iOS 17 將包括對錢包App的改進。爆料客 @analyst941聲稱錢包App將重新設計，具有選項卡和搜索功能。隨著新功能繼續添加到應用程序中，包括Apple Pay Later和Apple Card Savings，對錢包App的重新設計有一定意義。

4、下一代 CarPlay：在 WWDC 2022 上，蘋果預覽了下一代 CarPlay，它將支援多顯示器、小工具，並與儀錶盤、氣候控制和 FM 收音機等車輛功能合併。蘋果表示，首批支持下一代 CarPlay 體驗的汽車將於 2023 年底發布，承諾的汽車製造商包括奧迪、福特、本田、保時捷等。

蘋果也表示將在今年晚些時候分享有關下一代 CarPlay 的更多細節，代表它將成為 iOS 17 的一項功能。

5、日記App：據《華爾街日報》報導，蘋果正在為 iPhone 開發一款日記App，將與 Day One 等同類App競爭。目前還不清楚何時發布，但如果準備就緒，它可能會與 iOS 17 一起推出。

6、歐盟的應用側載：彭博社的 Mark Gurman 去年報導稱，蘋果正準備允許在 iPhone 上側載App，以遵守歐盟的數位市場法案。這將允許用戶在蘋果的 App Store 之外安裝App，但預計這一變化只會在歐盟國家進行。

7、情緒追蹤：據彭博社的 Mark Gurman稱， iOS 17 將包括追蹤情緒和管理視力狀況的新工具。他還預計 Health 應用程序將於今年在 iPad 上推出。

8、追蹤警報擴展：蘋果和Google最近提交了一份行業規範，打擊濫用藍牙追蹤器對個人進行不必要的追踪。作為該計劃的一部分，蘋果計劃在未來版本的 iOS 中將類似 AirTag 的追蹤警報擴展到第三方項目跟踪器。據蘋果稱，Tile、Chipolo、三星、Eufy 和 Pebblebee 已表示支援此草案。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／23歲僑生落軌撞火車！　右腿慘斷
全台首例！「繩栓頸牽狗」辱學生　惡師遭解聘
快訊／能源部營運長爆強吻女同事　中租迪和最新回應
老公搞上「女兒同學媽」！　人妻見小三還喜喊：好久不見
獨／中租能源營運長是淫狼！　尾牙強吻女同事
快訊／大谷翔平5局狂飆13K破生涯新高！　1神記錄齊名貝比魯
「銀行界劉德華」激戰10女拍15.8G片！　小三、小四都慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

iOS 17有哪些新功能？外媒盤點8項可能更新

微軟徵才SoC架構師打造ARM處理器　導入AI比肩蘋果M系列

Apple Maps台灣新設計現已在測試　預計6月正式上線

老果粉要哭了！蘋果宣布一代iPad Air將退役　不再提供維修

蘋果谷歌新規打擊「藍牙追蹤器」濫用亂象　拒AirTag變跟蹤工具

隱瞞電池缺陷　蘋果遭遇607億元官司

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

兒站起後又跌倒　她回放影片看100遍「誰在拉他？」

永和婦騎UBike突鬼切　遭騎士撞飛痛苦哀號！

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

俄羅斯控烏克蘭試圖暗殺普丁　2無人機飛克里姆林宮被摧毀

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

iOS 17有哪些新功能？外媒盤點8項可能更新

微軟徵才SoC架構師打造ARM處理器　導入AI比肩蘋果M系列

Apple Maps台灣新設計現已在測試　預計6月正式上線

老果粉要哭了！蘋果宣布一代iPad Air將退役　不再提供維修

蘋果谷歌新規打擊「藍牙追蹤器」濫用亂象　拒AirTag變跟蹤工具

隱瞞電池缺陷　蘋果遭遇607億元官司

邱國正證實美替我訂購MQ-9B無人機！交機時程曝光　飛官今年赴美受訓

馬國男僑生落軌撞火車！右腿慘斷急喊：發生什麼事　送醫搶救中

尬Q彈白玉凍、牛奶糖奶蓋！　升級版「3大柚香手搖杯」開喝了

郭曉玲出席永齡希望小學「多元職業體驗營」　探索未來的無限可能

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

「世界最性感排球員」遭疑隆乳　她用超胸美照堵住酸民嘴

蛋荒趨緩！蛋商估5月中可望降2~3元　通路擬取消限購令

4年前才被「1平台」詐千萬！　爸媽投資imB「400萬又掰了」

曾馨瑩啟動助選！昨陪唐氏症寶寶手作　今陪郭台銘跑一整天行程

13歲少年列「獵殺名單」校園開槍濫射　塞爾維亞槍擊9死哀悼3天

啦啦隊女神險遭棒球K　嚇翻曝驚險10秒畫面

3C家電熱門新聞

Intel處理器Core i命名法走入歷史

微軟徵才SoC架構師打造ARM處理器

iOS 17有哪些新功能？外媒盤點8項可能更新

Apple Watch史上最大變化來了！　更像iPhone

隱瞞電池缺陷　蘋果遭遇607億元官司

Apple Maps台灣新設計現已在測試　預計6月正式上線

快更新！蘋果推iOS 16.4.1「快速安全回應」

安卓38款App藏毒　下載破3500萬

老果粉要哭了！蘋果宣布一代iPad Air將退役　不再提供維修

Pixel新款處理器採用Tensor G3

Google新機Pixel 7a發表在即

蘋果谷歌制定「打擊藍牙定位裝置」濫用草案

iPhone 15鏡頭更大更凸　造價更高

一邊開會一邊收錢　微軟推全新Teams Payment

更多熱門

相關新聞

蘋果6月WWDC推AR耳機！　1新品尺寸變大

蘋果6月WWDC推AR耳機！　1新品尺寸變大

此前消息指出，蘋果預計於台灣時間6月6日舉辦2023年度WWDC主題演講，本次演講除了將發布眾人期待已久的AR / VR 耳機，iOS 17，macOS 14，watchOS 10與tvOS 17也將一併面世。此外，蘋果還將推出最新15吋MacBook Air。

傳iOS 17將推出「情緒追蹤」新功能

傳iOS 17將推出「情緒追蹤」新功能

iOS 17系統3大有感升級　細節曝光

iOS 17系統3大有感升級　細節曝光

史上最強！蘋果iOS 17「11大更新功能」曝光

史上最強！蘋果iOS 17「11大更新功能」曝光

iOS 17升級名單出現轉機！　這2款舊iPhone仍可支援

iOS 17升級名單出現轉機！　這2款舊iPhone仍可支援

關鍵字：

iOS 17

讀者迴響

熱門新聞

6歲弟爬進獅子圍欄卡住　當場被咬死

車主違停貼公告求別開罰單！結局全場讚爆

《華燈》Dora分手了！

永康男墜13樓亡　母哭斷腸：早上才講電話

小孩前座玩手機　人妻與小王搞車震慘了

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺

震撼！金曲歌王認「秘密離婚20年」

即／小甜甜前嫩夫不玩了！反控「被她踹」結局出爐

免錢的最貴！　碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘

潛水傳統？他看一堆妹PO「裸潛照」抗議

吃烤乳豬肚痛命危！醫抽出2000毫升油漿

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

一堆店撐過疫情　現在卻陸續倒閉

孫安佐驚爆分手4年女友！

房客聞到「超濃麵包味」　竟是床底藏女屍

更多

最夯影音

更多
行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去
阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面