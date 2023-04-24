iOS 17系統3大有感升級　細節曝光

▲iOS 17系統預計著重應用功能的有感升級。（圖／MacRumors）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果6月將展開WWDC開發者大會，iPhone新一代的iOS 17系統預計將於會上發表，今年系統以穩定性與優化為主，因此更新程度與規模都會比往年小一些，預計秋季釋出正式更新版本，目前傳出升級後將改善錢包App應用與操控體驗，「尋找」App也將升級等。

先前匿名爆料指出，所有支援iOS 16系統的iPhone機型，都適用今年推出的iOS 17系統，讓「控制中心」改版自由度更高，此外，外媒近日也指出新系統將會帶來App應用體驗升級。

《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）預測，蘋果將對「錢包」（Wallet）App進行重大改版，更新新版系統後，將整合更多金融卡、信用卡、鑰匙、交通運輸卡等功能相關應用，優化操作體驗。

蘋果內建的「尋找」App，主要協助查找與定位Apple相關裝置，包括iPhone、AirPods、Mac等。古爾曼認為，更新後「有感」升級，裝置位置在地圖上定位與顯示的準確性將大幅提升。

《華爾街日報》則指出，隨著iOS 17系統登場的還有蘋果正在開發的一款全新應用功能，內部代號稱為「Jurassic」（直譯侏儸紀），主要讓用戶紀錄日常生活或作為個人心情日記等，甚至有望整合心率、運動等身體健康數據，以及對應「行事曆」App中的事件活動，用戶當時的GPS位置以及影像等數據，讓「寫日記」有更特別更全新的日記寫作方式。