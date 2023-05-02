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蘋果6月WWDC推AR耳機！　1新品尺寸變大

▲蘋果WWDC上將有7大亮點。（圖／bloomberg）

▲蘋果將在WWDC公布眾所矚目的新品。（圖／bloomberg）

記者張靖榕／綜合外電報導

此前消息指出，蘋果預計於台灣時間6月6日舉辦2023年度WWDC主題演講，本次演講除了將發布眾人期待已久的AR / VR 耳機，iOS 17，macOS 14，watchOS 10與tvOS 17也將一併面世。此外，蘋果還將推出最新15吋MacBook Air。

彭博社長期追蹤蘋果的資深記者古爾曼（Mark Gurman）在最新文章中，首次明確表示蘋果將推出15吋的MacBook Air，不過有可能只有螢幕面大，其餘軟硬體配置很有可能都與先前發布的13吋MacBook Air相同。

蘋果官網顯示，13吋MacBook Air擁有4種外觀、全新纖薄設計，有13.3吋與13.6吋顯示螢幕，1080p高清鏡頭、支援MagSafe充電等眾多強大功能。電腦搭載M2晶片，配備性能強大的8核心中央處理器與最多10核心的圖形處理器，幫助用戶更順暢快速完成更多任務。

天風國際分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）此前表示，最新MacBook Air將有搭配2個M2晶片的選項，與現有13英吋型號MacBook Air的核心處理器數量不同。此外，他還預測全新15吋MacBook Air將配置M2 Pro晶片。只有加大螢幕而未做太多更動的15吋MacBook Air，並非新產品線，預計今年出貨量約500萬至600萬台。

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