申請入學67校、2229學系參加　審查資料上傳今起開放測試

▲申請入學審查資料上傳測試系統今起開放。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年大學「申請入學」二階甄試將在5月18日至6月4日舉行，今年有67所大學院校、2229個校系組參加申請入學選才，為讓考生預先瞭解並熟悉申請入學第二階段網路上傳（勾選）審查資料的操作介面及作業流程，大學甄選入學委員會今（13日）起開放測試系統，提供考生實作演練及提前檢視歷程資料，提醒考生上網查看並透過測試熟悉操作流程，以免正式系統5月4日開放後，因為慌亂而延誤上傳。

申請入學第一階段篩選結果上月底已公布，通過一篩選考生，將在5月18日至6月4日參與大學校系自辦的二階甄試，招聯會表示，今年有67所大學院校、2229個校系組參加申請入學選才，二階甄試「黃金周六」落在5月20日，共有184 個系組選在這天辦理甄試，但從107年由校系提供彈性分流後，系組至少會規劃上下午場、兩個以上時段方便考生應考；考生若有撞期問題，可以跟學系聯繫協調。

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因應5月4日起，開放申請入學第二階段網路上傳（勾選）審查資料，甄選會也在今天起開放測試系統，讓考生實作演練及提前檢視歷程資料，甄選會表示，操作說明與操作教學影音檔，已公告在「申請入學」網頁，請通過第一階段篩選考生上網測試期間並提早熟悉操作流程，先到測試系統網址，進入後選擇「申請入學」網頁，再點選「審查資料上傳」項下的「第二階段審查資料上傳系統（測試版）」，即可進行審查資料上傳測試作業。

甄選會提醒，111學年度高三應屆畢業生或110學年度畢業考生的課程學習成果、多元表現，得使用高中學習歷程資料庫資料，故考生登入測試系統時，首先須針對通過第一階段篩選校系分別設定「勾選高中學習歷程資料庫」或「自行上傳PDF檔」，每一校系僅限選擇一種繳交方式後，開始測試。若考生為109學年度以前已畢業生、非適用十二年國民基本教育課程綱要的高中學校畢業生、持境外學歷、同等學力報考生或青年儲蓄帳戶學生等，繳交方式則一律採「自行上傳PDF檔」。

甄選會表示，考生在測試期間如若遇上任何操作問題，可在每日上午8時至下午5時（例假日除外），逕洽甄選委員會服務專線：（05）272-1799；而測試系統僅供考生測試並提前檢視及核對高中學習歷程資料是否正確，故考生於測試系統上傳（勾選）的繳交方式、審查資料不會列入正式資料，也不會傳送予各通過篩選校系。