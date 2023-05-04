　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴西前總統涉偽造疫苗卡！沒接種就去美國　遭檢警調查

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西前總統波索納洛為了規避巴西和美國政府的政策，偽造疫苗卡。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅3日專電

巴西前總統波索納洛涉嫌偽造COVID-19疫苗接種數據，聯邦警察今天前往他在巴西利亞的府邸搜查，並逮捕他的前副官巴波薩。波索納洛否認指控。

巴西聯警調查，衛生部系統匯入有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種的假數據，以核發證明，讓波索納洛（Jair Bolsonaro）能夠前往美國。

波索納洛今天稍早離開巴西利亞的府邸時接受當地媒體簡短訪問，承認沒有接種COVID-19疫苗，但否認偽造疫苗卡。他說，如果真的偽造疫苗卡入境美國，新聞媒體早已知曉。

根據巴西聯警調查，波索納和12歲女兒蘿拉（Laura Bolsonaro）以及巴波薩（Mauro Cid Barbosa）和妻女的疫苗接種資料，是在2021年11月至2022年12月期間偽造，目的是規避巴西和美國政府實施的衛生限制。但聯警沒有透露是誰將資料匯入衛生部系統。

波索納洛任內以個人資訊的理由對他的疫苗接種卡保密，但他多次強調自己沒有接種COVID-19疫苗。巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今年初上任後，下令審查波索納洛在任4年期間實施的保密措施。

儘管涉嫌偽造疫苗卡，波索納洛去年12月30日卸任前兩天，以巴西總統身分持外交簽證A-1入境美國佛羅里達州，所以不需要出示疫苗接種卡。

美國自2021年以來即規定，所有乘飛機前往美國的旅客必須證明在登機前至少15天接種至少2劑COVID-19疫苗；但有例外情況，一種是類似波索納洛當時的身分，另一種是未滿18歲者，例如波索納洛的女兒蘿拉。

根據巴西外交部，2022年6月波索納洛在洛杉磯會見美國總統拜登，以及2021年他去紐約參加聯合國大會時，也沒有被要求出示疫苗接種證明。

波索納洛在美國的移民律師亞歷山大（Felipe Alexandre）指出，今年1月底波索納洛要求將他在美國的身分從A1外交簽證改為旅遊簽證（B1/B2）時，美國當局也沒有要求提供疫苗接種證明。

出示疫苗卡規則的例外不僅適用於波索納洛，也適用於一般高層。根據巴西總統府，魯拉今年2月初前往華府會見拜登時，也不需要出示疫苗卡入境美國。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
全台首例！「繩栓頸牽狗」辱學生　惡師遭解聘
快訊／能源部營運長爆強吻女同事　中租迪和最新回應
老公搞上「女兒同學媽」！　人妻見小三還喜喊：好久不見
獨／中租能源營運長是淫狼！　尾牙強吻女同事
快訊／大谷翔平5局狂飆13K破生涯新高！　1神記錄齊名貝比魯
「銀行界劉德華」激戰10女拍15.8G片！　小三、小四都慘了
星宇暑假機票狂降！　來回7357元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「世界最性感排球員」遭疑隆乳　她用超胸美照堵住酸民嘴

13歲少年列「獵殺名單」校園開槍濫射　塞爾維亞槍擊9死哀悼3天

2無人機襲擊克宮遭擊落！　圓頂殘留「燒焦金屬痕」照片曝光

岸田文雄訪韓行程曝！尹錫悅招待官邸「吃烤肉」　日本抗議他登獨島

烏軍反攻已經開始！擁「無限兵力+武器」　瓦格納部隊恐潰敗

「台美21世紀貿易倡議」進入最後階段　戴琪：盼盡快宣布新進展

巴西前總統涉偽造疫苗卡！沒接種就去美國　遭檢警調查

亞特蘭大醫院槍擊案1死4傷！　退役軍人發狂落網

海上釣出2.7噸詭異「外星巨魚」　真實品種曝光

地球最終命運！科學家首度目擊　恆星一口吞噬行星

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

兒站起後又跌倒　她回放影片看100遍「誰在拉他？」

永和婦騎UBike突鬼切　遭騎士撞飛痛苦哀號！

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

俄羅斯控烏克蘭試圖暗殺普丁　2無人機飛克里姆林宮被摧毀

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

「世界最性感排球員」遭疑隆乳　她用超胸美照堵住酸民嘴

13歲少年列「獵殺名單」校園開槍濫射　塞爾維亞槍擊9死哀悼3天

2無人機襲擊克宮遭擊落！　圓頂殘留「燒焦金屬痕」照片曝光

岸田文雄訪韓行程曝！尹錫悅招待官邸「吃烤肉」　日本抗議他登獨島

烏軍反攻已經開始！擁「無限兵力+武器」　瓦格納部隊恐潰敗

「台美21世紀貿易倡議」進入最後階段　戴琪：盼盡快宣布新進展

巴西前總統涉偽造疫苗卡！沒接種就去美國　遭檢警調查

亞特蘭大醫院槍擊案1死4傷！　退役軍人發狂落網

海上釣出2.7噸詭異「外星巨魚」　真實品種曝光

地球最終命運！科學家首度目擊　恆星一口吞噬行星

邱國正證實美替我訂購MQ-9B無人機！交機時程曝光　飛官今年赴美受訓

馬國男僑生落軌撞火車！右腿慘斷急喊：發生什麼事　送醫搶救中

尬Q彈白玉凍、牛奶糖奶蓋！　升級版「3大柚香手搖杯」開喝了

郭曉玲出席永齡希望小學「多元職業體驗營」　探索未來的無限可能

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

「世界最性感排球員」遭疑隆乳　她用超胸美照堵住酸民嘴

蛋荒趨緩！蛋商估5月中可望降2~3元　通路擬取消限購令

4年前才被「1平台」詐千萬！　爸媽投資imB「400萬又掰了」

曾馨瑩啟動助選！昨陪唐氏症寶寶手作　今陪郭台銘跑一整天行程

13歲少年列「獵殺名單」校園開槍濫射　塞爾維亞槍擊9死哀悼3天

啦啦隊女神險遭棒球K　嚇翻曝驚險10秒畫面

國際熱門新聞

6歲弟爬進獅子圍欄卡住　當場被咬死

奪牌教練斷頸虐死7歲童　媽媽就在教室外

麥當勞改配方大麥克多1味　鐵粉批「垃圾」

正妹看籃球「自備雙球」　隔壁抵抗1秒鐘看錯球

海上釣出2.7噸詭異「外星巨魚」　真實品種曝光

中國男女全身赤裸　陳屍峇里島5星飯店

地球命運！　第一次目擊恆星一口吞噬行星

即／美國聯準會宣布「升息1碼」

烏國否認行刺普丁　重申只解放自己的領土

姊姊想帶男友來　準新娘崩潰：是出軌前任

聯準會升息1碼 美股收黑

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

嫩嬰背部長出「第3隻手」！末端僅3根手指

即／2無人機攻擊克宮　俄：烏國要暗殺普丁

更多熱門

相關新聞

人妻「有血栓病史」抽脂抽到死

人妻「有血栓病史」抽脂抽到死

巴西一名女子有血栓病史，近日接受抽脂手術及腹部整形，醒來後狀況良好，12小時後卻心臟驟停而死，丈夫已經證實這項噩耗。院方強調，手術當時採取一切預防血栓栓塞的措施，現正全力配合調查。

入境美國免證明　喬帥有望打美網

入境美國免證明　喬帥有望打美網

台大雲林分院為無名英雄留下一本記錄

台大雲林分院為無名英雄留下一本記錄

外交部：巴西調查團已返國　將盡快說明

外交部：巴西調查團已返國　將盡快說明

被盪鞦韆砸死！9歲小學生嗨玩一半意外喪命

被盪鞦韆砸死！9歲小學生嗨玩一半意外喪命

關鍵字：

巴西波索納洛Jair BolsonaroCOVID-19疫苗

讀者迴響

熱門新聞

6歲弟爬進獅子圍欄卡住　當場被咬死

車主違停貼公告求別開罰單！結局全場讚爆

《華燈》Dora分手了！

永康男墜13樓亡　母哭斷腸：早上才講電話

小孩前座玩手機　人妻與小王搞車震慘了

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺

震撼！金曲歌王認「秘密離婚20年」

即／小甜甜前嫩夫不玩了！反控「被她踹」結局出爐

免錢的最貴！　碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘

潛水傳統？他看一堆妹PO「裸潛照」抗議

吃烤乳豬肚痛命危！醫抽出2000毫升油漿

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

一堆店撐過疫情　現在卻陸續倒閉

孫安佐驚爆分手4年女友！

房客聞到「超濃麵包味」　竟是床底藏女屍

更多

最夯影音

更多
行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去
阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面