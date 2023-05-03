女「甲狀腺亢進」看診...竟被強吻襲胸手指性侵　淫醫辯：只是關心

▲桃園市高姓醫師前年3月間利用幫女患者看診之際，以影響性荷爾蒙為由未配戴手套即強行以手指插入女患者下體，強制性交得逞。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某家醫科高姓醫師2021年3月間，被控在為一名女病患看診時，卻以「甲狀腺亢進可能影響性荷爾蒙」為由進行內診，更護理師不在時，對患者強吻襲胸，甚至還戴手套強行插入下體。桃園地院審理時，高姓醫師辯稱「只是關心」患者並否認犯行，法官根據女患者指證、刑事局鑑定報告等證據，確認高男犯行明確，依強制性交罪判高有期徒刑4年。

檢警調查，高姓醫師在桃園市開設家醫科診所並擔任主治醫師，已婚女患者於2021年3月1日上午9時許以甲狀腺亢進不適前往看診，高姓醫師看診後，以「甲狀腺亢進可能會影響性荷爾蒙」為由進行內診，未配戴手套即以手指插入女患者下體，違反其意願下對其強制性交得逞，女患者返家向丈夫哭訴醫師惡行，並報警驗傷提告，桃園地檢署檢察官調查後，依妨害性自主罪嫌將高姓醫師起訴。

桃園地院審訊時，高姓醫師坦承有為女患看診等事實，但否認有何強制性交犯行，辯稱雖有以手指插入女患者下體，但有戴手套，是為了做內診檢查，符合醫療常規，至於女患者所指控襲胸親吻與抓其手摸下體等動作，都是關心患者的表現。

法官根據被害人指證，並根據告訴人下體驗出的DNA與高相符，認定他性侵犯行明確，法官審酌，高身為桃園市執業之家醫診所醫生，竟不顧醫生職責，罔顧被害人對其信任，診療期間為逞一己私慾，違反告訴人意願對其強制性交行為，嚴重戕害其身心健康、破壞對醫生與周遭人際信任，被告犯後否認犯行，迄今仍未能與告訴人達成和解賠償，審結依強制性交罪，處有期徒刑4年，全案還可上訴。