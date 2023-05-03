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三坑抽水站施工　南桃園5／15起停水39hrs ...39萬戶受影響

▲台水公司為改善原水品質，三坑抽水站將於5月15日起施工，預計將停水39小時，預估南桃園住戶約39萬戶受影響。（圖／翻攝自台水公司網站）

▲台水公司為改善原水品質，三坑抽水站將於5月15日起施工，預計將停水39小時，預估南桃園住戶約39萬戶受影響。（圖／翻攝自台水公司網站）

記者沈繼昌／桃園報導

台水公司二區管理處辦理三坑原水站原水管改善工程，預定自5月15日至5月16日施工，為減少停水次數、避免重複停水，本次併同辦理龍潭、大溪水管維修、淨水廠電氣設備檢驗等5項工程，以提升桃園整體供水穩定及電氣設備安全，預估停水時間約39小時，停水戶數以南桃園為主，受影響戶數約39萬戶；市府經發局指出，市府將於本次停水期間成立應變中心，以因應停水影響，並確保完成復水。

台水公司表示，本次工程施工停水時間預定從5月15日（一）零時起至5月16日（二）下午3時止，最長停水時間為39小時。停水與降壓區域以南桃園為主，共計304個里，停水戶數共約39萬戶，其中停水18小時約4.4萬戶、20小時約9,000戶、31小時約28.1萬戶及39小時約5.6萬戶。

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市長張善政市呼籲，本次停水影響範圍大，為讓市民減少不便，已請經發局與台水公司全力因應本次停水計畫，由副市長王明鉅召開市府審查會議，檢討工程規劃與相關因應準備，包括規劃設置70處飲用水供水站、234處非飲用水供水站，並開放區公所管理水井32處等，以供民眾就近取水。市府將於本次停水期間成立應變中心，以因應停水影響，並確保完成復水。

經發局長張誠指出，已商請台水公司確實掌握停水各項工程施工進度，避免工程延宕與延長停水時間；另要求台水公司各服務所增設民眾洽詢服務專線、強化網路查詢服務及加強供水站保全等作業。

此外，經發局強調，為提升桃園市地區供水穩定及用水品質，此次台水公司需進行原水管線改善與電氣設備檢修，以提升未來供水穩定與設備妥善率，市府將與台水公司密切合作，盡可能降低市民不便。市府與台水公司預計將於停水前一週，公布飲用水供水站、非飲用水供水站、可開放水井位置及民眾網路查詢系統等資訊，以利民眾查詢。

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