快訊／侯友宜出手協調！　國民黨港湖立委派李彥秀出馬

▲台北市議員李彥秀、游淑慧。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市第4選區（內湖南港）立委初選電話民調將於7日登場，至9日進行為期3天的民調，並在10日上午10時公布民調結果；但國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹3日下午臨時召開記者會，台北市議員李彥秀、游淑慧也坐在一旁，宣布在新北市長侯友宜的協調下，港湖將由李彥秀代表出線。

根據國民黨台北市黨部日前規劃，4月17日至19日領表登記立委選舉第二階段候選人提名，並在同月25日下午3時召開初選方式協調會，最終台北市第四選區（內湖、南港）登記黨員為游淑慧、李彥秀，經協調同意採取全民調方式進行初選，電話民調日期為5月7日至9日，於5月10日上午10時公佈民調結果。

不過，國民黨台北市黨部3日下午2時30分臨時發布採訪通知，宣布3時召開記者會，與會人士包括黃呂錦茹、李彥秀和游淑慧，宣布因為侯友宜2日晚間居中協調，所以最終游淑慧3日決定停止初選，讓國民黨在港湖地區更快速整合，意指港湖立委將推派李彥秀出馬，但游淑慧也說目前還沒考慮其他任務，但做好輔選港湖工作會很快樂與願意。

黃呂錦茹表示，非常謝謝侯友宜居中協調，為了和諧與團結，港湖選區已經完成內部整合，因此宣布停止該區初選，未來會將最強戰力留在此區，另一位則打算放到最艱困的選區，為國民黨打美好選戰。

李彥秀提及，自己昨天靜下心好好跟侯友宜吃飯喝咖啡，兩人深深覺得這局共同最大敵人、目標是民進黨立委高嘉瑜，所以經過與侯友宜懇談後，決定要儘速整合、別讓支持者擔心與傷心，也謝謝游淑慧過去幫忙輔選。

游淑慧也說，原本今天要集合送文宣，但早上也跟團隊成員說先回家，因為昨晚跟侯友宜聊了非常久，看到2024總統大選的困難，「我們要的是一起解決困難，而不是讓困難增加難度，所以我最後決定停止初選，讓國民黨在港湖地區更快速整合，希望贏回港湖這席、總統勝選輪替。」