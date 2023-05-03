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社會 社會焦點 保障人權

毒梟不想蹲25年苦牢！見警「上膛險爆槍戰」　屋內還藏女人

記者黃宥寧／台北報導

不想蹲苦牢！北市士林警分局接獲情資，鎖定1名謝姓槍砲通緝犯，兵分多路前往龜山區，趁謝嫌買完日常用品準備長期抗戰時上前圍捕，謝嫌一度拔槍想射警，經警強勢壓制後隨即在其租屋處查獲謝的毒蟲女友，並在屋內發現1把改造槍、海洛因，全案依槍砲等罪移送台北地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林警日前逮捕1名槍砲通緝犯，其屋內還藏1毒蟲女友，全案警詢後移送台北地檢署偵辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方指出，發現綽號「小隆」男子平日擁槍自重，後續與龜山分局共組專案小組偵辦，經蒐證發現綽號「小隆」男子為40歲謝姓通緝犯有多項毒品前科，且士林、雲林地檢署通緝，應執行刑期8年，另39歲女友蔡姓通緝犯有多項毒品前科，2人為躲避警方查緝，平日居無定所，十分狡猾、謹慎。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林警日前逮捕槍砲通緝犯。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方上月30日15時許，持北檢核發拘票、北院核發搜索票，兵分多路前往龜山地區，趁謝嫌買完日常用品返回租屋處途中，上前圍捕，豈料，謝趁逮捕之際，竟從腰間拔槍想射擊專案小組人員，所幸被壓制在地未得逞。

隨後，警方也於他身上查獲已上膛掌心雷槍手槍1枝及子彈7發，並在住處內再查獲蔡姓女友，另在屋內取獲改造手槍1把、子彈12發、海洛因毒品、吸食器、電子磅秤、槍枝零件及改造工具等證物。

據了解，謝嫌疑因另一毒品案被判17年加上被通緝的8年徒刑，不想蹲25年苦牢，因此才攜毒蟲女友想在龜山長期躲避，沒想到被通緝第2天就被逮補，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

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