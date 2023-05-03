受歡迎好旅伴5大行為排行　TOP 1最多人推技巧好超級重要

▲有合拍的好旅伴一起出門遊玩，玩起來更開心又盡興。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

難得出門旅遊，都希望能好好放鬆、玩得開心，並且留下美好的回憶，而揪對旅伴就很重要，因為即使是親密的家人或朋友，旅行中難免會產生摩擦，至於哪些舉動被認為是好旅伴，相關話題在社群平台掀起討論，其中有5大行為特別受到網友熱議。

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「好旅伴行為」話題的網路聲量表現，觀察發現「拍照技巧好」最受到社群熱烈討論，不少網友表示「有會拍照的旅伴，很羨慕」、「有會拍照的夥伴也超級重要」，由於出門旅行大多會去景色優美的地方，想要拍照留下紀念，或是放在個人社群網站分享，若是旅伴拍照技巧好，「隔著螢幕也能感受到開心」，就有網友抱怨「因為旅伴拍照太雷，都拍很醜所以沒什麼可以紀念的照片」，導致自己「出國回來心情鬱卒」，以後旅遊都要慎選旅伴，避開這位朋友。

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▲網友熱議5大好旅伴行為。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

會「準時不遲到」的好旅伴，也讓許多網友很有感，紛紛留言提到「我最討厭旅伴沒有時間觀念」、「沒有時間觀念真的很糟糕」，認為遲到是非常自私的行為，會耽誤所有人的時間與行程，反之，有時間觀念的旅伴會自行注意，在約定好的時間自動出現，不會造成別人困擾，相當令人放心。

對於「行程配合度高」的好旅伴，網友普遍給予贊同，直呼「隨和真的很重要」，並分享自己「是無腦跟的成員，只有在規劃的時候提醒不吃牛」，最近就被「朋友熱情邀請」再次出遊，認為行程配合度高、個性隨和好相處的旅伴很受歡迎。另外，清楚記帳金錢往來不模糊、以及勇於嘗試放膽玩挑戰自我，也是排行榜上的好旅伴行為。