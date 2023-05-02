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日本護照超強「持有率卻比台灣低」？鄉民曝優勢：真的不用出國

▲▼日本東京涉谷。（圖／達志影像／美聯社）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱祖儀／綜合報導

各國邊境已經陸續解封，許多人都迫不及待出國旅遊。但一名網友就指出，日本人對於出國旅遊似乎有不同的想法，因為聽說日本人護照持有率很低，且多數日本人一生中幾乎都是在境內遊玩，鮮少到其他國家旅遊，他不禁好奇「日本都玩不膩嗎？」文章曝光後掀起討論。

原PO在PTT以「日本真的好玩到日本（人）都不用出國？」為題發文指出，聽說日本的護照持有率超低，多數日本人一生中幾乎沒有出國經驗，大多都只在日本境內旅遊而已，讓他簡直不敢相信，同時也好奇「（日本）真的有好玩到不會膩嗎？」

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不少人看到後紛紛留言，「地大啊…要是我是日本人，我也許不會出國」、「是地方大玩不完，他們也滿社畜的，出國要時間」、「上山下海、滑雪、賞楓、賞花都有，溫帶國家就是四季有變化看都看不膩」、「東京跟台灣一樣大，你台灣玩遍了嗎」、「沖繩到北海道的風景差異幾乎是不同國家了，加上語言都可以通，確實不需要出國」、「日本景點隨便就屌打台灣，還價錢便宜」、「日本的基礎設施太好了，導致他們幾乎去到哪裡都覺得諸多不便」、「緯度涵蓋範圍大的優勢啊」。

▲▼日本疫情,日本街頭,東京疫情,東京街頭,。（圖／路透）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／路透）

也有人指出，「日本人不是因為日本好玩才不辦護照，日本很多老人一輩子都沒離開一個縣」、「主要是他們很保守，而且日本人蠻排外」、「日本當然好玩但那不是主因，主要是因為日本民族性極度排外，對陌生的國度環境會很保守，造成他們普遍會排斥出國旅遊」、「封閉性才是主因」。

事實上，日本護照一直被視為「最強護照」，「亨利護照指數」（Henley Passport Index）公布2023年第1季排名，日本以193個免簽國連續5次奪冠，遠勝於台灣的145個免簽國。據日本《經濟新聞》報導，日本護照持有率卻相當低，根據外務省及總務省資料統計，2022年底只有17%左右，比2019年底還要少6%。報導指出，日本護照持有率低的原因，可能是因為申請護照的手續繁複，從申請到領取需要花費1周時間。

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