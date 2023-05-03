劍筍遭獼猴啃食光！花蓮農民快抓狂　縣府爭取納入電網補助

▲▼台灣獼猴目前雖已不列入保育類野生動物，但依法仍不可以獵捕。（圖／記者王兆麟翻資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府近來經常接獲農友反映，指山上台灣獼猴太多，把山上竹筍與箭筍都吃光了，縣長徐榛蔚為保障農友收益，降低獼猴危害農作，指示由農業處委請各公所，於5月25日前協助調查轄內台灣獼猴造成竹筍與箭筍損害情況，據此向中央爭取補助。

農業處長陳淑雯說明，因野生動物是自然生態的一部分，雖然台灣獼猴目前不是保育類野生動物，但依法仍不可以獵捕。若是採取燃放鞭炮驅離台灣獼猴，容易因乾旱引起山林火災，2021年3月就曾有高雄旗山農民點燃鞭炮嚇唬台灣獼猴，意外引發火燒山，因而觸犯公共危險罪。另外，2021年8月苗栗泰安天狗部落，果農為了驅趕破壞甜柿的猴群，放鞭炮不小心炸傷自己手掌，截了四根手指。

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針對農田野生動物氾濫，防猴電圍網是目前防治台灣獼猴、山羌、山豬等野生動物破壞農作物最有效的設備，約可確保八到九成作物不被野生動物損害。

花蓮縣政府與農委會林務局近年來積極輔導與補助本縣農友設置電圍網防治猴害。只要是申請補助的農地須達到0.2公頃（含）以上且為合法使用，並種植稻、蔬菜、豆類、薯類及果樹等作物的農友，都可以提出申請。但於現行中央「補助地方政府輔導農民辦理防治台灣獼猴危害農作計畫」中，「竹筍」和「箭筍」尚未列為申請補助的作物種類。

徐榛蔚呼籲，種植竹筍（含箭筍）的鄉親，如果種植的竹筍與箭筍，有遭受台灣獼猴或其他野生動物危害的情況，請於5月25日前，向本縣各鄉鎮市公所農業課通報，並留下姓名、竹筍種類、地段號、土地所有權情形（私有或租賃）等資料，以利花蓮縣政府彙整相關資訊，共同爭取將竹筍（含箭筍）納入防猴電圍網補助之作物種類內。