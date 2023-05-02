被控詐補助977萬　卡神怒了！不再「顧全大局」將揭某些人嘴臉

▲楊蕙如被控詐領補助款後發聲，「看清的只是某些人收割切割甚至藉機奪權報復的嘴臉」。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

卡神楊蕙如2日遭台北地檢署起訴，涉嫌利用易始、杰美、品原3家公司，以不時發票單據詐領2017年、2018年WTA女子職業網球賽事補助領977萬6146元，涉嫌詐欺罪，並請求法院從重量刑。楊蕙如隨即在自己臉書發聲，強調這次不用「顧全大局」被要求不能發言。「不管事檯面上還是檯面下的事，未來該說的我都陸續會說明」，宣戰意味強烈。

楊蕙如先前曾因網軍案遭起訴判刑，之後又被檢舉利用易始公司接受政府補助養網軍，在論壇上帶動政治輿論風向，雖然北檢這次起訴詐領補助款案，只能查出部分款項流向個人帳戶，但帳戶持有者皆表示，這些是楊蕙如過去積欠歸還，查無網軍情事，只能認定楊蕙如是詐公款還私債。

不過楊蕙如似乎遭激怒，立即在個人臉書上表示，「謝謝大家關心，這次不用『顧全大局』被要求不能發言，所以等我拿到相關資料後，會好好說明清楚。」

楊蕙如並說自己為了WTA傾家蕩產賠了1億多，最後遠超過她的經濟能力負擔而停辦。而在賽事因為賠太多停辦之前的3年期間，在國際上的新聞曝光和觸及人口是過去台灣運動賽事史無前例的。

楊瑞如表示，「不管檯面上還是檯面下的事，未來該說的我都陸續會說明。清白還是得要靠自己爭取，我會拿出所有的證據，坦蕩公開在陽光之下。以前受限於某些人的要求，我沈默低調但求顧全大局，最終看清的只是某些人收割切割甚至藉機奪權報復的嘴臉。」

以下為楊蕙如臉書全文

▲卡神臉書。（圖／翻攝Hui-Ju Yang）