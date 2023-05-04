「挖呀挖老師」爆紅！直播1天收10年幼師收入　她被錢砸哭秒辭職

▲「挖呀挖老師」爆紅後開直播，短短2天就收到約10年收入。（圖／翻攝微博）



記者鄒鎮宇／綜合報導

湖北武漢一名黃姓幼兒園女教師平時會在抖音上傳教導兒歌的片段而爆紅，其曲子《小小花園》更突破億次觀看，被網友封為「挖呀挖老師」。然而，「挖呀挖老師」爆紅後嘗試開直播聊天，一晚就收到相當於10年薪水的抖內，也讓她果斷辭職。

綜合陸媒報導，「挖呀挖老師」因精緻五官加上娃娃音，配合有趣的手勢教導兒歌《小小花園》，歌詞「在什麼樣的花園裡面挖呀挖呀挖，種什麼樣的種子開什麼樣的花」異常洗腦，吸引網友不斷轉發及觀看，粉絲數瞬間衝到434萬人。

▲▼「挖呀挖老師」看到粉絲瘋狂抖內，瞬間哭了出來。（圖／翻攝微博）



在網友不斷要求之下，「挖呀挖老師」嘗試開直播，瞬間湧入至少10萬人在線觀看，且禮物、抖內狂刷不停，短短直播1天就累積40萬到50萬元人民幣的抖內（約177萬元至222萬元新台幣），最後果斷辭職進行直播帶貨，3場直播共賺200萬元（約887萬元新台幣）。

據悉，在武漢一名幼教老師的月薪3000元人民幣（約1萬3316元新台幣）就屬於非常不錯的水準，因此「挖呀挖老師」直播時看到網友瘋狂抖內，瞬間哭了出來說，「太高興太激動了，直播一天，收入超過我10年的工資，謝謝各位大哥」。