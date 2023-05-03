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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳水扁衝凱道陳情　游淑慧喊話蔡英文：父子入監讓「耳根子清淨」

▲▼台北市議員游淑慧。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者袁茵攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨高雄市議員陳致中因涉及父親前總統陳水扁洗錢案，遭判刑1年定讞並面臨解職，高雄地檢署也已發出傳票，通知陳致中5月11日下午3點30分雄檢報到後發監執行。對於陳水扁赴總統府提出請願一事，國民黨台北市議員游淑慧2日表示，總統蔡英文應該一次把陳水扁父子解決，要得罪就得罪，讓父子一起依法入監服刑，或許耳根子清靜點。

立院內政委員會4月中旬初審《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，雖然目前朝野立委對曾犯《洗錢防制法》經有罪判決確定者，終身不得參選的修法內容未達共識，但若最終修法納入規範，陳致中將無法再參選，被外界評為「陳致中條款」。

陳水扁昨日下午前往總統府向總統蔡英文陳情時說明，《洗錢防制法》立法意旨是為了防制洗錢，不是防制參選，但今天有人誤用，說觸犯該法今後一律不得參選，這不僅無視更生保護，還違反比例原則。

對此，游淑慧昨日在臉書發文痛批，陳水扁保外就醫後開節目、直播、演講、臉書，甚至還經營IG，哪像需要保外就醫？她說，陳水扁現身凱道為兒子陳致中請願，等於打臉蔡英文與台灣司法，「奉勸蔡英文將父子一次解決，反正阿扁服刑，致中哇哇叫；致中入獄，阿扁上凱道，要得罪就得罪了，乾脆讓父子一起依法入監服刑，或許耳根子清靜點。」

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