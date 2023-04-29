白目人夫偷吃單親媽！留摩鐵發票「要對獎」　露餡後悔：錯在貪念

▲台中一名人夫偷吃單親媽上摩鐵，還把摩鐵發票和刮鬍刀放在車上，被老婆發現怒訴離。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名人夫偷吃單親媽，還把跟小三上摩鐵的發票和刮鬍刀放在車上，被妻子發現後攤牌質問，人夫狡辯「我只是玩玩而已」，還自省自己只錯在太貪，認為「發票可以對獎所以留下來、刮鬍刀可以用就拿回來…這也是我以後要改的」，反省完全搞錯重點，妻子氣炸喊「那就是外遇」，上法院訴請離婚。台中地院審結，認為雙方婚姻難以修復，判准離婚。

妻子主張，她和丈夫阿德(化名)結婚7年，婚後阿德金錢觀不良，她曾幫他還債13萬元，阿德卻經常出言辱罵她，讓她身心俱疲。2018年她就在阿德車上發現拋棄式刮鬍刀，去年又發現2張7月11、29日的摩鐵發票和拋棄式刮鬍刀，質問阿德後，阿德也不否認偷吃，讓她覺得婚姻破裂，已無回復希望，訴請離婚。

阿德在審理時表示，妻子所說的都沒證據，他全部薪水都交給妻子管理，只因打遊戲認識女網友，向她請教夫妻相處之道，才引發妻子誤會，他仍深愛妻子，不想離婚。

法官查看妻子提供的錄音紀錄，妻子質問阿德是不是外遇，阿德表示「是沒有感情的那種。那女生就是打遊戲認識的，她離過婚有一個小孩」、「我沒有把錢花在女生身上」，妻子怒問「汽車旅館不是嗎？」，阿德又辯稱「那都是用刷卡的。不是妳想的交女朋友那種，我不是那種人，我只是玩玩而已。」讓妻子聽完怒喊「那就是外遇，就是有發生關係」。

想不到阿德開始自顧自反省，表示自己只錯在太貪，認為「我有結婚了不會去跟女生談感情，就擺明大家都是想玩玩那種。我即便去做這件事情我很小心，這也是我以後要改的，就是我錯在一個地方就是貪念，我認為發票可以對獎所以留下來，我覺得刮鬍刀可以用，就把刮鬍刀拿回來…這就是一個小細節我自己本身的缺點去造成的」，讓妻子聽了完全無法接受。

法官認為，阿德和其他女人上摩鐵共處一室，已逾越夫妻應遵守的道德界線，傷害雙方互信、互愛基礎，判准離婚。