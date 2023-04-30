「老婆1年多沒給...」飢渴人夫狂約5女愛愛　妻怒離婚提告

▲高雄一名人夫頻繁上網約砲，妻子發現後怒離婚又求償20萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名人妻發現丈夫經常上網約砲，不僅狂約5女「愛愛紓壓」、約車震和視訊，還表示「試試看我真的很強，我老婆已經1年多沒有給我了...」，人妻和丈夫攤牌後提出離婚，也提告向他求償20萬元。高雄地院審結，認為丈夫侵害配偶權，應賠償15萬元。

人妻主張，她和丈夫阿偉(化名)結婚5年，阿偉卻在婚內上網和多人交友約砲，對話內容露骨煽情，已侵害她配偶權，求償20萬元。

阿偉則辯稱，妻子掌握他網路通訊軟體的帳號密碼，擅自拿他帳號和他人聊天製造證據，而且也不能證實這些紀錄是在婚內所為。

法官查看證據，阿偉和「一ㄓ小綿羊」等5位女網友有對話紀錄，他先對「一ㄓ小綿羊」表示「想妳」，又稱讚另1人為「最美的女朋友」，還說「我想要離了...」，又向第3人表示「我愛妳」，要求「可以做愛嗎？我想要，試試看我真的很強，我老婆已經1年多沒有給我了...」，並和第4人大聊家庭背景，再表示想約在車上與要求視訊，最後向第5人表示「真的愛妳」，問她要不要「愛愛紓壓」等等。另外阿偉在離婚當日凌晨，還向妻子表示「我承認我有上交友網站，我只是抒發情緒還有要約砲...」，顯然在婚姻期間，阿偉確實和其他女性有這些露骨對話。

法官認為，阿偉在婚內時，頻繁在網路上與其他女性有不適宜的言論，已侵害配偶權，應賠償15萬元，全案還可上訴。