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美捷外長戰略對話　承諾深化對台灣支持與合作

▲捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）率團與美卿布林肯（Antony Blinken）會面。（圖／路透）

▲捷克外長利帕夫斯基率團與美卿布林肯會面。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電

美國與捷克外長今天在華府召開戰略對話，聚焦俄烏戰爭及中國挑戰。雙方會後發布聯合聲明，重申會致力維繫台海和平與穩定，並深化對包含台灣在內的區域民主夥伴的支持與合作。

捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）5月1日至4日訪問華府，今天前往美國國務院與國務卿布林肯（Antony Blinken）召開第11輪美捷戰略對話，兩人於會後發布聯合聲明。

針對印太區域，聲明指出，兩國談論當前區域情勢，以及中國對以規則為基礎國際秩序與雙方共同利益、安全與價值造成的挑戰。為因應挑戰，美捷會積極與印太及其他區域盟友合作，以實現一個更相互連結、繁榮、安全及具韌性的自由開放印太。

聲明表示，美捷重申會致力維繫台海和平與穩定，並深化對區域民主夥伴的支持及合作，包括台灣，強調「跨大西洋及印太安全不可分割」。

面對俄烏戰爭持續一年多，聲明強調，美捷堅定與烏克蘭人民站在一起，支持烏國捍衛國家與民主，對抗俄羅斯殘酷戰爭侵襲。聲明呼籲俄羅斯，停止對外軍事攻勢，自烏克蘭、摩爾多瓦、喬治亞完全撤軍，尊重國際公認邊界。

根據聲明，兩國外長在會中談論如何與盟友合作，協助烏克蘭維持經濟穩定，支持烏國戰後復甦與重建。兩人也強調美捷須持續合作，推動向俄羅斯究責，並利用經濟制裁、出口管制等措施，限制俄國持續入侵烏克蘭的能力。

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