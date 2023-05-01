「前驅鋼砲王」超稀有！車迷出奧步假發票逃稅　認罪出頭天了

▲北部張姓男子為想從日本本田購「Civic Type R5」二手車，竟要求葉姓車友製作不實會計憑證逃稅。（示意圖／翻攝自Honda）

記者黃宥寧／台北報導

有「前驅鋼砲王」美名的Honda Civic Type R，讓信仰者車迷都想擁有。北部張姓車迷為想向日本車商購買二手價約160多萬的Civic Type R5，竟要求葉姓車友製作不實發票申請報單進口，藉此逃漏營業稅、進口稅、貨物稅共56萬餘元，全案經關務署基隆關發現進而檢舉偵辦。士林地檢署偵結，依詐欺等罪予以張、葉緩起訴。

Civi Type R系列為四缸渦輪引擎，搭配6速手排變速箱、300多匹凶猛馬力，一直是本田性能代表，2023年美規價格為137.8萬起，台灣外匯進口250萬以上，但因產能不足原因，讓車迷難擁有。

然而，北部卻有位43歲張姓車迷，去年6月間相中日本東京某公司台幣約150萬的Honda Civic Type R5二手車1輛，因緣際會下認識葉姓車友，張為想節省關稅支出，基於違反商業會計法、逃漏稅捐、詐欺得利，竟要求葉男向日本公司製作相同商品品名，開出約46萬新台幣假發票，張再持不實發票向基隆關申請報單進口。

張男心想一切穩穩快可以與愛車見面，豈料卻遭基隆關稽查人員意外發現檢附報關發票金額與原始發票金額不符，循線調查，發現他逃稅行為，全案經關務署基隆關移送及檢察官自動檢舉偵辦。

偵查時，張、葉男坦承犯行，張也承認為想省7萬6247元營業稅、18萬1698元進口稅、30萬4985元貨物稅以及415元貿易推廣費，才讓葉姓車友開出假發票。

檢察官根據進口報單、偽造發票、駐日本代表處經濟組函文等，認2人涉犯行使登載不實文書、詐欺得利等罪，審酌2人沒有前科且認罪，應有悔悟之心，予以緩起訴1年，處分確定日5個月起，張應向公庫支付6萬元；葉向公庫支付4萬元。