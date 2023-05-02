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快訊／八里槍手出捷運站遭壓制落網　逃亡2天偷機車「聲押禁見」

▲▼ 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市八里區上月30日發生槍擊案，胡姓槍手2日於劍潭捷運站落網，檢方複訊後向法院聲押。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市八里區上月30日發生一起槍擊案，王姓男子疑因積欠賭債遭開槍尋仇，大腿慘被流彈劃傷。警方本月1日凌晨先於淡水摩鐵抓獲開車的主嫌張男，法院裁定5萬元交保。2日上午8時11分47歲胡姓槍手於劍潭捷運站遭逮，警詢畢移送士林地檢署偵辦。稍早，檢方複訊後依恐嚇等罪向法院聲請羈押禁見。

警方調查，開車的41歲張姓男子是八里槍案的主嫌，與被害35歲王男疑有2萬元賭債糾紛，因此找來47歲胡姓槍手尋仇。4月30日當天，張開車載槍手前往八里埋伏，見王男走出社區大門，立即上前連開2槍，隨即逃離現場。

所幸，從事油漆工的王男命大，遭胡姓槍手連開2槍都未直接命中，僅受流彈劃傷右大腿內側，甚至不願報警，還返家自行包紮。

▲▼ 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲胡姓槍手經檢方複訊後向法院聲請羈押禁見。（圖／記者陳以昇翻攝）

經警方擴大追查後鎖定2名嫌犯，本月1日凌晨先於淡水某汽車旅館查獲張嫌，檢察官訊後深夜聲請羈押獲准。隔天上午8時11分，專案小組於劍潭捷運站1號出口埋伏，順利逮捕胡嫌，當場人槍俱獲，全案宣告偵破。

5月2日中午，法院召開羈押庭，認為依現有證據難認張男罪嫌重大，但據共犯、證人證述、監視錄影畫面等，足認他涉犯恐嚇危害安全罪，但無羈押必要，諭令以5萬元交保。

同日晚間10時許，胡男經檢方複訊後認他涉犯非法持有槍枝、持有子彈、恐嚇，另外，逃亡期間又於新北市汐止區偷機車涉加重竊盜，犯罪嫌疑重大，所犯重罪，且有逃亡、滅證及勾串之虞向法院聲請羈押禁見。

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