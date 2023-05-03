鄉民稱墾丁大街「3支烤玉米900元」　攤商：裝肖ㄟ！

▲墾丁大街攤商認為，不可能賣出一支300元天價玉米，直言網路說法汙名化。（圖／資料照／記者陳崑福翻攝及民眾提供）



記者陳俊宏／綜合報導

有PTT鄉民在勞動節連假出遊，指稱在墾丁大街買烤玉米，結果3支要900元，引發熱議。對此，墾丁大街攤商大喊「裝肖ㄟ！不可能」，直呼被汙名化。

該網友4/30以「烤玉米一隻三百已經是公道價了嗎」為標題發文，內容提到，「去買烤玉米啦！3支900，X勒，烤玉米現在都這麼貴了？大賣場一根玉米5元， 烤一下一支300？烤玉米的玉米不是一般玉米嗎？」

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▼許多民眾喜歡吃烤玉米。（示意圖／非當事店家）



對此，不少人詢問原PO地點，「哪裡呀，說來聽一下」、「哪裡也不講，圖也不貼。」原PO則回應，「請問買玉米會開發票？都吃完了，哪來的圖，墾丁大街買的。」

對此，《東森新聞》實際來到墾丁大街，一間賣烤玉米攤商說，SOP是會先將玉米秤重，一兩賣18元，遊客看價格可接受才會開始烤。老闆直言，聽到3支玉米900元，「裝肖ㄟ！不可能！」而記者隨機實測一支玉米120元。

現場一名遊客買3支玉米共355元，被問到價格，直言「滿貴的」。墾丁大街攤商認為，不可能賣出一支300元的玉米，直言網路說法汙名化，對人潮逐漸回籠的墾丁會造成傷害。而原PO事後已刪文。

▼原PO的發文和留言。（圖／翻攝PTT）

